Trump chwali się złotem w Gabinecie Owalnym. "Goście wariują, gdy widzą ten blask"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2025-09-29 9:00

Prezydent USA Donald Trump pieje z zachwytu nad dekoracjami, jakie za jego prezydentury pojawiły się w Gabinecie Owalnym. W mediach społecznościowych pokazał złote ozdoby, pisząc, że "goście wariują, gdy widzą to piękno i jakość. Najlepszy Gabinet Owalny w historii". Tymczasem internauci twierdzą, że ze złotem nie ma to nic wspólnego i próbują zdemaskować prezydenta.

  • Donald Trump znany jest z zamiłowania do złota, co widać w jego rezydencjach i prywatnych odrzutowcach.
  • Były prezydent pochwalił się nowymi, złotymi dekoracjami w Gabinecie Owalnym, twierdząc, że są wykonane z 24-karatowego złota.
  • Pojawiły się oskarżenia, że to tanie imitacje, ale Trump stanowczo odpiera te zarzuty.
  • Czy faktycznie Gabinet Owalny lśni prawdziwym złotem, czy to tylko złudzenie? Dowiedz się więcej o "złotym człowieku" Trumpa!

Złoto - to zdecydowanie coś, co kręci Donalda Trumpa. Podobno jego toalety w rezydencji Mar-a-Lago ociekają złotem, tak samo jak jego prywatne odrzutowce. Nic więc dziwnego, że złoto pojawiło się też w Gabinecie Owalnym. Donald Trump na platformie Truth Social pochwalił się właśnie ściennymi dekoracjami, które - jak twierdzi - pokryte są 24-karatowym złotem. "W Gabinecie Owalnym wykorzystano najwyższej jakości 24-karatowe złoto. Zagraniczni przywódcy i wszyscy inni, którzy tam wchodzą wariują, gdy widzą to piękno i blask. Najlepszy Gabinet Owalny w historii, pod względem sukcesu i wyglądu!!!" – napisał. Jak podaje "The New York Post", do wpisu dołączył nagranie, na którym widać rozłożone w Białym Domu złote listwy ścienne, gotowe do powieszenia.

Złoto w Gabinecie Owalnym, czy tanie dekoracje pomalowane sprayem?

Szybko pojawiły się oskarżenia, że to wcale nie złoto, tylko tanie elementy dekoracyjne, kupione w markecie, a potem pomalowane przez pracowników administracji Trumpa sprayem w kolorze złota. "Ludzie próbowali stworzyć złotą farbę, która wyglądałaby jak złoto, ale nigdy im się to nie udało" – mówił w Fox News, odrzucając teorie spiskowe. "Nie jest jasne, czy Trump opublikował najnowszy klip, aby obalić te oskarżenia" - pisze "NYP".

Rzeczniczka Trumpa: "To złote biuro złotego wieku"

Portal przypomina jednocześnie, że Trump jest znany z zamiłowania do kruszcu. Wszystkie jego domy mają być pełne złoceń, a zagraniczni przywódcy mają zwyczaj przynoszenia mu złotych prezentów. "Zazwyczaj prezydenci przynoszą ze sobą własne wyobrażenia o wystroju wnętrz, gdy przybywają do Białego Domu, więc Trump zabrał ze sobą swojego »złotego człowieka«, który udekorował Mar-a-Lago, aby upiększył Gabinet Owalny tak, jak lubi amerykański przywódca" - pisał niedawno "The Wall Street Journal". "To złote biuro złotego wieku" – komentowała z kolei rzeczniczka prasowa Białego Domu, Karoline Leavitt.

SKANDALICZNE SŁOWA TRUMPA. WARZECHA OSTRZEGA PRZED USA!
Super Express Google News
Trump chwali się złotem w Gabinecie Owalnym. Goście wpadają w zachwyt, najlepszy gabinet w historii
21 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRUMP
USA