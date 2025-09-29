Trump chwali się złotem w Gabinecie Owalnym. "Goście wariują, gdy widzą ten blask"

Donald Trump znany jest z zamiłowania do złota, co widać w jego rezydencjach i prywatnych odrzutowcach.

Były prezydent pochwalił się nowymi, złotymi dekoracjami w Gabinecie Owalnym, twierdząc, że są wykonane z 24-karatowego złota.

Pojawiły się oskarżenia, że to tanie imitacje, ale Trump stanowczo odpiera te zarzuty.

Czy faktycznie Gabinet Owalny lśni prawdziwym złotem, czy to tylko złudzenie? Dowiedz się więcej o "złotym człowieku" Trumpa!

Złoto - to zdecydowanie coś, co kręci Donalda Trumpa. Podobno jego toalety w rezydencji Mar-a-Lago ociekają złotem, tak samo jak jego prywatne odrzutowce. Nic więc dziwnego, że złoto pojawiło się też w Gabinecie Owalnym. Donald Trump na platformie Truth Social pochwalił się właśnie ściennymi dekoracjami, które - jak twierdzi - pokryte są 24-karatowym złotem. "W Gabinecie Owalnym wykorzystano najwyższej jakości 24-karatowe złoto. Zagraniczni przywódcy i wszyscy inni, którzy tam wchodzą wariują, gdy widzą to piękno i blask. Najlepszy Gabinet Owalny w historii, pod względem sukcesu i wyglądu!!!" – napisał. Jak podaje "The New York Post", do wpisu dołączył nagranie, na którym widać rozłożone w Białym Domu złote listwy ścienne, gotowe do powieszenia.

Złoto w Gabinecie Owalnym, czy tanie dekoracje pomalowane sprayem?

Szybko pojawiły się oskarżenia, że to wcale nie złoto, tylko tanie elementy dekoracyjne, kupione w markecie, a potem pomalowane przez pracowników administracji Trumpa sprayem w kolorze złota. "Ludzie próbowali stworzyć złotą farbę, która wyglądałaby jak złoto, ale nigdy im się to nie udało" – mówił w Fox News, odrzucając teorie spiskowe. "Nie jest jasne, czy Trump opublikował najnowszy klip, aby obalić te oskarżenia" - pisze "NYP".

Rzeczniczka Trumpa: "To złote biuro złotego wieku"

Portal przypomina jednocześnie, że Trump jest znany z zamiłowania do kruszcu. Wszystkie jego domy mają być pełne złoceń, a zagraniczni przywódcy mają zwyczaj przynoszenia mu złotych prezentów. "Zazwyczaj prezydenci przynoszą ze sobą własne wyobrażenia o wystroju wnętrz, gdy przybywają do Białego Domu, więc Trump zabrał ze sobą swojego »złotego człowieka«, który udekorował Mar-a-Lago, aby upiększył Gabinet Owalny tak, jak lubi amerykański przywódca" - pisał niedawno "The Wall Street Journal". "To złote biuro złotego wieku" – komentowała z kolei rzeczniczka prasowa Białego Domu, Karoline Leavitt.