Ukraińcy kochają Melanię Trump! Powód może zaskoczyć

Ukraińcy wychwalają Melanię Trump. Wszystko przez wyznanie prezydenta USA o żonie i Putinie

Melania Trump niespodziewanie stała się bohaterką ukraińskiego internetu - podaje "The Guardian". A wszystko przez ostatnie wyznania Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział niedawno, relacjonując rozmowę z żoną: "Mówię do Melanii: rozmawiałem dziś z Władimirem, to była cudowna rozmowa. A ona na to: Naprawdę? Właśnie zbombardowano kolejne miasto". Podobno to naciski Melanii sprawiły, że Trump stał się bardziej zasadniczy wobec Putina, choć znany jest z niejednoznacznych, często wywołujących kontrowersje i oburzenie wypowiedzi na temat Rosji. Słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych padły podczas spotkania w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO i wkrótce stało się o nich głośno na całym świecie, także na Ukrainie. Wielu Ukraińców odebrało je jako pewien znak dający im nadzieję na lepszą przyszłość.

Melania w roli ukraińskiej agentki. Memy zalewają internet

Ukraińskie media społecznościowe zareagowały błyskawicznie. Jak zauważa "The Guardian", internet zalała fala memów, z których najpopularniejsze przedstawiają Melanię jako „Agentkę Trumpenko” – zamyśloną, w marynarce z tryzubem, działającą rzekomo incognito na rzecz Kijowa prosto z serca Białego Domu. Jeden z memów zestawia ją z postaciami z „Diuny” – siostrami Bene Gesserit. Przekaz? Melania to ta, która naprawdę pociąga za sznurki. Melania, wychowana w byłej Jugosławii, faktycznie opowiedziała się w 2022 roku po stronie Ukrainy, apelując o wsparcie dla ofiar wojny i udostępniając zbiórki humanitarne. Ale jej działania miały głównie charakter symboliczny. Słowa Trumpa o żonie mogą zaskoczyć, zwłaszcza zważywszy na jego wcześniejsze wypowiedzi, w tym nazwanie Zełenskiego „dyktatorem bez wyborów”.