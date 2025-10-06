"Unia Europejska się rozpada". Orban nie chce przyjąć euro

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-10-06 10:59

Unia Europejska się „rozpada”, więc Węgry nie powinny przyjmować euro - powiedział dziś, w poniedziałek 6 października Viktor Orban w wywiadzie dla serwisu ekonomicznego EconomX. „Węgry nie powinny wiązać swojego losu z Unią Europejską bliżej niż obecnie, a przyjęcie euro byłoby najbliższym możliwym związaniem” – stwierdził premier Węgier.

Victor Orban

Autor: Art Service/Super Express Victor Orban

Węgry nie powinny przyjmować euro, bo Unia Europejska się „rozpada” - powiedział dziś, w poniedziałek 6 października Viktor Orban w wywiadzie dla serwisu ekonomicznego EconomX. „Węgry nie powinny wiązać swojego losu z Unią Europejską bliżej niż obecnie, a przyjęcie euro byłoby najbliższym możliwym związaniem” – stwierdził premier Węgier, cytowany przez Reutersa. Zdaniem Viktora Orbana Unia Europejska powinna zostać zdecydowanie przekształcona. "Nie widzę możliwości ani woli, aby to zrobić, ani u biurokratów w Brukseli, ani u przywódców wiodących państw członkowskich. Jeśli to się utrzyma, Unia Europejska będzie tylko przejściowym rozdziałem w naszym życiu" - powiedział węgierski premier.

Wybory na Węgrzech odbędą się wiosną. Orban jest premierem od 15 lat, ale może stracić władzę

Tymczasem opozycja węgierska ma zupełnie inne pomysły na dalsze losy kraju. Peter Magyar prowadzi kampanię pod hasłem odmrożenia zawieszonych funduszy UE i przybliżenia Węgier do przyjęcia euro. Wybory parlamentarne odbędą się wiosną 2026 roku, ich dokładna data nie została jeszcze ustalona. W najnowszym sondażu przeprowadzonym na Węgrzech przez Publicus, partie uzyskały następujące wyniki: TISZA 46%, Fidesz/KDNP 37%, Demokratikus Koalíció 7%, Mi Hazánk 6% i MKKP 4%. Badanie przeprowdzono od 12.09.2025 r. do 12.09.2025 r. Viktor Orban jest premierem Węgier nieprzerwanie od 15 lat, był nim też 1998-2002.

