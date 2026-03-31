Unia już planuje, co zrobić, jeśli Orban wygra wybory! "Zdejmą rękawiczki"

Politico: Unia Europejska szykuje plany w razie wygranej Orbana na Węgrzech

Już 12 kwietnia wybory na Węgrzech. Ich wynik przesądzi o dalszych losach i Węgier, i całej Unii Europejskiej. Bo to Węgry rządzone od lat przez Viktora Orbana są przez Brukselę uznawane za czarną owcę i hamulcowego. Powód? Choćby polityka wobec Ukrainy. Orban ostatnio nazwał ją nawet "państwem terrorystycznym i niebezpiecznym", sprzeciwia się tak szeroko zakrojonej pomocy, jakiej kraj ten oczekuje. Budapeszt zablokował nawet unijne decyzje o wielkiej pożyczce dla Ukrainy, na co Wołodymyr Zełenski zareagował groźbami. Podczas konferencji prasowej stwierdził - jeśli Viktor Orban dalej będzie blokować pieniądze dla Ukrainy, to „podamy adres tego człowieka naszym siłom zbrojnym”. Jak dodał, żołnierze „zadzwonią i porozmawiają z nim w swoim języku”. "Nikt nie może szantażować Rady Europejskiej, nikt nie może szantażować instytucji europejskich. To, co robią Węgry, jest całkowicie niedopuszczalne” - mówił wtedy przewodniczący Rady Europejskiej António Costa do dziennikarzy. Węgry mogą zatem blokować unijne decyzje różnego autoramentu, a to nie podoba się w Brukseli. Unijni urzędnicy mają nadzieję, że wybory przyniosą zmianę i jeśli wierzyć sondażom, mogą na to liczyć, bo opozycja ma podobno sporą przewagę nad rządzącym Fideszem. A co, jeśli Orban jednak wygra? Jak pisze "Politico", Bruksela nie zamierza dłużej znosić takiego - w jej odczuciu - hamulcowego. Podobno już szykowane są plany mające na celu zneutralizowanie węgierskich wpływów na całość Unii. Co to za plany?

Jeśli Orban wygra wybory, „rękawiczki spadną” – powiedział "Politico" jeden z wysokich rangą dyplomatów UE

"Politico" pisze o tym, powołując się na rozmowy z aż dziesięcioma unijnymi dyplomatami. Plany na wypadek wygranej Viktora Orbana obejmują zmianę sposobu głosowania w gronie państw unijnych, wstrzymanie finansowania unijnego dla Węgier, a nawet - to jednak skrajna i mało prawdopodobna opcja - wyrzucenie tego kraju z Unii. Jeśli Orban wygra wybory, „rękawiczki spadną” – powiedział "Politico" jeden z wysokich rangą dyplomatów UE, chcąc podkreślić, że działania przeciwko Węgrom zaostrzą się. „Wielu uważa, że ​​[blokując pożyczkę dla Ukrainy] przekroczono czerwoną linię i że trzeba coś zrobić – ale nie wiadomo co” – dodał drugi dyplomata. Najbardziej prawdopodobnym "sposobem na Orbana" ma być zmiana sposobu głosowania w UE, odejście od zasady jednomyślności na rzecz większości kwalifikowanej - 55% głosów państw członkowskich reprezentujących 65% ogółu ludności UE. Są też inne pomysły - pewnego rodzaju dzielenie Unii przez uznanie istnienia "Europy dwóch prędkości", odebranie Węgrom prawa głosu, wstrzymanie wypłat unijnych pieniędzy dla Budapesztu, jeśli Bruksela uzna, że nie jest praworządny. Wszystkie te metody niekoniecznie będą możliwe do wdrożenia, choćby dlatego, że Węgry mogą liczyć na poparcie Słowacji, a żeby odebrano im prawo głosu, muszą na to zgodzić się wszystkie pozostałe państwa członkowskie. Jest i idea wyrzucenia Węgier z Unii, ale czysto teoretyczna. Nikt tak naprawdę nie bierze jej pod uwagę. Co teraz będzie? Pozostaje czekać na 12 kwietnia.

Sonda Czy popierasz politykę Orbana wobec Ukrainy? Tak Nie Częściowo

The EU is discussing contingency plans in case its longtime antagonist, Viktor Orbán, wins another term.Here are five options being floated 👇https://t.co/cDspsfkgO0— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 30, 2026

