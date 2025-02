i Autor: AP

Co dalej z Ukrainą?

USA wyślą wojska na Ukrainę?! Nagły zwrot akcji, szokujące słowa Vance'a

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 15:24

Po sensacyjnej publikacji Wall Street Journal jest zdecydowana odpowiedź wiceprezydenta USA! Amerykański dziennik napisał, że J.D.Vance nie wyklucza wysłania wojsk amerykańskich na Ukrainę, jeśli Władimir Putin nie podpisze zobowiązania do zostawienia Ukrainy w spokoju nie tylko teraz, ale w dłuższej perspektywie. Brzmi to co najmniej zaskakująco w kontekście tego, co działo się potem w Monachium. Potem Vance... zdementował te doniesienia.