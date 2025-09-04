"Usunięte wszelkie ślady Kim Dzong Una". Co się stało?!

Tajemnicze działania służby bezpieczeństwa w Chinach. Ani śladu po Kim Dzong Unie!

To była największa parada wojskowa w dziejach komunistycznych Chin. Ponad 10 tysięcy żołnierzy, setki pojazdów wojskowych, międzykontynentalne pociski balistyczne. Do tego przelot myśliwców, śmigłowców i bombowców, a na koniec wypuszczenie do nieba 80 tysięcy gołębi z okazji 80. rocznicy kapitulacji Japonii podczas II wojny światowej. Na widowni zasiadło ponad 50 tysięcy widzów, w tym Xi Jinping, Władimir Putin i Kim Dzong Un, który obiecał Putinowi, że nadal jest gotów wypełniać „braterski obowiązek”, wspomagając go w wojnie na Ukrainie, a Putin wychwalał północnokoreańskich żołnierzy. Ale kiedy tylko tyran opuścił salę, w której rozmawiał z rosyjskim przywódcą, wydarzyło się coś dziwnego. Jak podała agencja AP, usunięto "wszelkie ślady po Kim Dzong Unie". O co chodzi?

Celem uniemożliwienie zagranicznym wywiadom zdobycia jakichkolwiek śladów biologicznych

Jak poinformowała agencja Associated Press, tuż po spotkaniu Kim Dzong Una z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Pekinie, personel północnokoreański dokładnie oczyścił salę, w której odbyła się rozmowa. Celem tych działań było uniemożliwienie zagranicznym wywiadom zdobycia jakichkolwiek śladów biologicznych Kim Dzong Una. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez rosyjskiego reportera Aleksandra Junaszewa widać, jak członkowie ochrony Kima metodycznie wycierają krzesło, stolik kawowy i wszystkie powierzchnie, których mógł dotykać przywódca Korei Północnej. Zabrano również szklankę, z której pił Kim, a nawet dokładnie oczyszczono podłokietniki fotela.

Standardowa procedura od czasów Kim Dzong Ila. Podobne plotki krążyły o Putinie

Jak wyjaśnia Michael Madden, ekspert amerykańskiego think tanku Stimson Center, tego rodzaju działania są stałym elementem północnokoreańskich protokołów bezpieczeństwa, praktykowanych już za czasów poprzedniego przywódcy – Kim Dzong Ila. – Specjalna przenośna toaleta, a także specjalnie zabezpieczane worki na odpady czy niedopałki papierosów służą temu, by żadna zagraniczna agencja wywiadowcza, nawet sojuszniczego państwa, nie mogła uzyskać materiału biologicznego przywódcy i przeanalizować jego stanu zdrowia – tłumaczy Madden. – Wystarczy pojedynczy włos czy fragment naskórka, aby poznać potencjalne problemy zdrowotne Kima – dodaje. Podobne pogłoski krążą od lat na temat Putina. Podobno każe zabierać ochronie swoje odchody z toalet albo wręcz wozi ze sobą swoją własną.

Kim Jong Un traveled to China with private toilet to protect his DNA — as staff seen carefully cleaning after Putin sitdown

