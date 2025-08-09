Uwaga Polacy jadący do Chorwacji! 34-latka straciła fortunę, robiąc jeden błąd

Wakacyjny koszmar! 34-latka z Łukowa straciła ponad 800 euro, wynajmując fikcyjną willę w Chorwacji

Ponad 1500 kilometrów podróży, nadzieja na wymarzony wypoczynek i... wakacyjny koszmar. Tak zakończył się wyjazd na wymarzony urlop 34-letniej mieszkanki gminy Łuków, która wraz ze znajomymi pojechała do Chorwacji, by na miejscu dowiedzieć się, że padła ofiarą oszustów działających metodą "na fałszywą kwaterę". Kobieta straciła w sumie ponad 800 euro, wpłacając zaliczkę za willę, która w rzeczywistości nigdy nie była do wynajęcia. Jak doszło do oszustwa? Kobieta znalazła atrakcyjną ofertę w mediach społecznościowych. Ogłoszenie wyglądało profesjonalnie – zawierało kuszący opis posiadłości, zdjęcia i zapewnienia o dogodnej lokalizacji. Kontaktując się z rzekomą właścicielką willi, 34-latka ustaliła termin pobytu, przesłała dane uczestników wyjazdu i podpisała przesłaną umowę. Następnie wykonała dwa przelewy – pierwszy na kwotę ponad 500 euro, drugi kilka dni później na 300 euro. Potwierdzenia wpłat przesłała „właścicielce”, która zapewniała, że wszystko jest zarezerwowane.

Szok na miejscu. Willa co prawda istniała, ale nie była wcale do wynajęcia

Po pokonaniu ponad 1500 kilometrów, kobieta wraz ze znajomymi stanęła przed willą… i dowiedziała się od prawdziwych właścicieli, że nigdy nie oferowali jej wynajmu. Zdjęcia i opisy ich posiadłości zostały bezprawnie wykorzystane przez oszustów, a nie była to pierwsza grupa turystów, która w ten sposób została wprowadzona w błąd. Po powrocie do Polski 34-latka zgłosiła sprawę łukowskiej policji. To kolejny przypadek oszustw, które nasilają się w sezonie urlopowym. Naciągacze często podszywają się pod istniejące hotele lub pensjonaty, używają prawdziwych zdjęć i fałszywych dokumentów, oferując pobyt w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Ofiary orientują się, że zostały oszukane dopiero po wpłaceniu zaliczki lub – jak w tym przypadku – po przyjeździe na miejsce. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przypomina:

* Korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych portali rezerwacyjnych i bezpiecznych systemów płatności.* Sprawdzaj opinie o obiekcie w kilku niezależnych źródłach.* Weryfikuj adres i dane kontaktowe hotelu na oficjalnych stronach.* Nigdy nie wysyłaj skanu dowodu osobistego czy innych dokumentów nieznanym osobom.Jeśli oferta wydaje się „zbyt dobra, by była prawdziwa” – prawdopodobnie taka właśnie jest.

