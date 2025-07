Uwaga na fałszywe kwatery wakacyjne! Policja ostrzega

Uwaga na fałszywe oferty noclegowe – Policja ostrzega przed wakacyjnymi oszustami

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale i żniwa dla przestępców. Polska Policja ostrzega: „Okres wakacyjny to czas, w którym wiele osób planuje urlopy, rezerwuje noclegi i korzysta z ofert turystycznych dostępnych online. Niestety to również czas żniw dla cyberprzestępców”. Trzeba pamiętać, że w XXI wieku złodzieje nie muszą już wyważać drzwi – wystarczy kilka kliknięć i naiwność internauty. Schemat działania oszustów, jak tłumaczy Komenda Główna Policji, wygląda następująco:

Oszuści zamieszczają w internecie fikcyjne ogłoszenia o usługach noclegowych – najczęściej na popularnych portalach ogłoszeniowych lub w mediach społecznościowych. Nierzadko korzystają też z fałszywych stron, które do złudzenia przypominają legalne serwisy rezerwacyjne. Oferują wyjątkowo atrakcyjne propozycje. Kuszą niską ceną, świetną lokalizacją oraz profesjonalnie wykonanymi zdjęciami. Wszystko wygląda aż za dobrze? Słusznie – to czerwona flaga.

„Komunikują się jako fikcyjni właściciele” – ostrzega policja. Są uprzejmi, pomocni, przekonujący. Ofiara kontaktuje się przez e-mail, komunikator lub telefon. Fałszywa tożsamość? Standard. „Żądają przedpłaty lub pełnej opłaty z góry”, ale po przelaniu pieniędzy kontakt się urywa. „Telefon milczy, wiadomości zostają bez odpowiedzi” – podkreślają funkcjonariusze. Dramat wychodzi na jaw dopiero po przyjeździe. „Osoba oszukana zostaje bez noclegu, często dopiero wtedy orientuje się, że padła ofiarą przestępstwa”.

Kto pada ofiarą? Przeważnie ci, którzy się spieszą

Policja zauważa, że „najczęściej ofiarami są osoby starsze, mniej obeznane z mechanizmami działania fałszywych ogłoszeń online, osoby działające spontanicznie lub szukające okazji cenowych”.

Zasady bezpiecznego wynajmu – nie daj się nabrać

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wskazuje jasne zasady, które mogą uchronić przed stratą pieniędzy i nerwów:

„Zachowaj czujność wobec zbyt atrakcyjnych ofert” – jeśli cena znacznie odbiega od średniej, szczególnie w sezonie, to powód do niepokoju.„Weryfikuj dane ogłoszeniodawcy” – poproś o numer telefonu, profil społecznościowy lub stronę obiektu. Sprawdź lokalizację przez Google Maps.„Nie dokonuj przedpłaty bez weryfikacji” – „Nigdy nie wysyłaj środków na konta zagraniczne w przypadku krajowej oferty”.„Korzystaj ze znanych portali” – „oferują one system ocen, recenzje, zabezpieczenia płatności oraz możliwość reklamacji”.„Czytaj opinie innych użytkowników” – ich brak lub same entuzjastyczne, schematyczne komentarze? To może być fałszywa kampania.„Zachowaj korespondencję” – zrzuty ekranu, przelewy, wiadomości – to dowody, które mogą pomóc w śledztwie.Co robić, gdy padniesz ofiarą oszustwa?Policja apeluje: „Zgłoś sprawę jak najszybciej do najbliższej jednostki Policji”. Zabezpiecz dowody: wiadomości, numery kont, ogłoszenia. Powiadom też portal, na którym znaleziono ofertę – to może ochronić innych.

Nie zapomnij o CERT Polska – incydenty można zgłaszać pod adresem: https://incydent.cert.pl