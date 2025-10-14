Uzbrojony oddział Rosjan blisko Estonii. Podjęto ważną decyzję

Władze Estonii zaniepokojone żołnierzami Rosji na przygranicznym terenie. Zapowiadają budowę obwodnicy

Wydarzenia, które miały miały miejsce parę dni temu na pograniczu rosyjsko-estońskim są nadal szeroko komentowane. Co się stało? W Estonii jest kilka wsi na jej południowo-wschodnim krańcu, do których dojazd jest bardzo nietypowy. Droga 178 prowadząca do Saatse, a także Saabolda czy Kundruse w pewnym momencie, na odcinku około 500 metrów... przecina Rosję. W tym miejscu Rosja ma coś na kształt swojego Przesmyku Suwalskiego. Malutki kawałek ziemi rosyjskiej wrzyna się w Estonię. Jego objazd jest długi i uciążliwy. Dlatego wielu podróżnych wybiera 178. Dwa kraje mają między sobą umowę, zgodnie z którą osoby chcące dostać się do Saatse mogą korzystać z rosyjskiego odcinka, ale bez zatrzymywania się. Dotychczas wszystko szło dobrze - aż do minionego piątku. Wtedy na rosyjskim odcinku nietypowej trasy zaobserwowano jakiś uzbrojony oddział. A władze estońskie uznały to za coś na kształt prowokacji zwiastującej kłopoty.

"Mężczyźni nie byli strażnikami granicznymi, co stanowiło wyraźne zagrożenie dla Estonii"

W rezultacie przejście graniczne zostało tymczasowo zamknięte. "Sądząc po umundurowaniu mężczyźni nie byli strażnikami granicznymi, co stanowiło wyraźne zagrożenie dla Estonii" – komentował dowódca estońskiej straży granicznej, Meelis Saarepuu, cytowany przez serwis Delfi. Strona rosyjska poinformowała, że był to rutynowy patrol. Ale Estonia temu nie dowierza. Minister spraw wewnętrznych Igor Taro na antenie radia ERR powiedział, że jak najszybciej trzeba zbudować obwodnicę, by zakończyć sytuację z drogą przez Rosję. Bo chociaż Saatse i okolice mają tylko 160 mieszkańców, to aktualna sytuacja międzynarodowa skłania do ostrożności. Na razie na przeszkodzie stoją przepisy związane z ochroną środowiska. Obwodnica miała być zbudowana już rok temu, ale w okolicznym lesie znaleziono chronione gatunki roślin i projekt ugrzązł z urzędach. Teraz sprawy mają jednak przyspieszyć.

NEW: Estonian authorities temporarily closed a section of road passing through Russian territory near the Russia-Estonia border on October 10 after Estonian border guards observed a small group of Russian military personnel without insignia in the area.ISW continues to assess… pic.twitter.com/6sPKKSDCyr— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 12, 2025

