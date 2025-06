W filmie "Top Gun. Maverick" z Tomem Cruisem przewidziano atak na Iran! Ogromne podobieństwa

Atak USA na Iran przewidziany w filmie "Top Gun. Maverick" z 2022 roku z Tomem Cruisem. Atak na podziemne bazy z uranem w górach

Atak Stanów Zjednoczonych na Iran zarządzony przez Donalda Trumpa został przewidziany przez twórców słynnego hollywoodzkiego przeboju z 2022 roku! Tak twierdzą liczni fani "Mavericka" w sieci, a podobieństwa faktycznie mogą zdumiewać. Jak wiemy, prezydent USA zarządził bombardowanie trzech miejsc związanych z irańskim programem nuklearnym - według Izraela i Trumpa zmierzającym do zbudowania bomby atomowej i zniszczenia Izraela, według Teheranu i osób z wywiadu USA, wcale niekoniecznie. Misję wykonały amerykańskie bombowce pilotowane przez Amerykanów, a kluczowym miejscem nalotów był podziemny ośrodek w Fordo, gdzie Teheran wzbogacał uran. Trump ogłosił wielki sukces, choć według Teheranu zniszczenia w Fordo są powierzchowne, a uran i tak wcześniej wywieziono. Bez względu na to, jaka jest prawda o tych atakach, nie sposób odmówić im podobieństwa do filmu "Top Gun. Maverick"! Kontynuacja kultowego "Top Gun" z 1986 roku, także z Tomem Cruisem, opowiada o wielkiej misji granego przez niego pilota "Mavericka", który wraca do armii USA, by wykonać ją za liniami wroga. Ma zniszczyć wielki podziemny zakład wzbogacania uranu znajdujący się w górach pod ziemią, zanim wróg zdoła stworzyć broń jądrową. Wróg nie jest w filmie nazwany wprost, ale podobieństwo jest oczywiste.

Tom Cruise. Wielka kariera, milionowe zarobki i sekta scjentologiczna

"Top Gun: Maverick" osiągnął wielki kasowy sukces, stając się szybko najbardziej kasowym filmem w dziejach Paramount. Ale życie miłosne aktora zawsze było burzliwe i niestabilne. Cruise ma za sobą trzy nieudane małżeństwa, jego byłe żony to właśnie Katie Holmes (2006-2012), a także Nicole Kidman (1990-2001), Mimi Rogers (1987-1990). W 2022 roku aktor spotykał się z Hayley Atwell (40 l.), ale para się rozstała. W życiu miłosnym nie pomaga gwiazdorowi fakt bycia oddanym wyznawcą sekty scjentologicznej. Sekta została założona w 1951 r. przez pisarza science fiction L. Rona Hubbarda (+ 75 l). W skomplikowanym systemie wierzeń można znaleźć m.in. historię kosmicznego władcy, który przywiózł na Ziemię kosmitów i wysadził ich bombami wodorowymi, galaktycznego morsa jako poprzednie wcielenie założyciela sekty i biskupa z Marsa, który walcem drogowym rozjeżdża kosmitów.

If only there was a play-by-play on how to defeat Iran. Oh wait, there is. It’s the plot of Top Gun Maverick. Soldiers drop bunker busters on an undisclosed location in the Middle East that is developing nuclear weapons capability. pic.twitter.com/uPryMqJcwF— Jessica Costescu (@JessicaCostescu) June 20, 2025

Hearing how the bombing of Iran's nuclear facilities, including Fordow, went down reminds me of "Top Gun: Maverick." pic.twitter.com/LQZo8MJ92E— Movies Merica 🎬 (@MoviesMerica) June 22, 2025

