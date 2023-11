W środku nocy usłyszała dziwne dźwięki. Prawda zaszokowała wszystkich! Mocne wideo!

Straszne odkrycie 64-latki z Azji. Najpierw słyszała w nocy niepokojące dźwięki, potem zrozumiała, że dochodzą z jej własnego ciała. Prawda była przerażająca

Lepiej nie wyobrażać sobie siebie na miejscu tej nieszczęsnej mieszkanki Tajwanu! Ta straszna historia zaczęła się niepozornie. 64-latka od paru dni zaczęła słyszeć w nocy jakieś dziwne dźwięki. Gdy cichły odgłosy miasta, a kobieta układała się do snu, pojawiały się jakieś szelesty, szurania, stukanie... Zirytowana 64-latka nie wiedziała, co to za odgłosy. I coraz bardziej się niepokoiła. Bo brzmiały one tak, jakby dochodziły z małej odległości, z jej własnego łóżka, własnej poduszki... A może z jej własnej głowy? 64-letnia mieszkanka Tajwanu zaczęła się zastanawiać, czy nie traci zmysłów. Nie spała po nocach, słuchając stukotów i szmerów, aż w końcu poszła do lekarza. Tam poznała szokującą prawdę.

Pająk i jego wylinka wyjęci z ucha. Lekarze uratowali pechową 64-latkę

Lekarz zbadał uszy kobiety i zobaczył tam coś, co zaszokowało nawet jego. Otóż jak ujawnia New England Journal of Medicine, głęboko w kanale słuchowym Tajwanki był... pająk. Żywy, zaledwie 3-milimetrowy pająk. To on wymachiwał odnóżami, powodując dziwne dźwięki. Ale to nie wszystko. Zwierz zdołał zagnieździć się w ciele kobiety już jakiś czas temu, bo zdążył... zrzucić wylinkę, czy raczej tak zwany egzoszkielet. Szczęśliwie to wszystko nie uszkodziło kobiecie słuchu, a lekarze pogonili pająka przy pomocy specjalnego urządzenia ssącego.

A woman with hypertension presented to the clinic with a 4-day history of abnormal sounds in her ear. On examination, a small spider was seen moving within the external auditory canal of the left ear. The molted exoskeleton of the spider was also present. https://t.co/dye2sbbiL9 pic.twitter.com/SfeNBBGQS8— NEJM (@NEJM) October 25, 2023

