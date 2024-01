W trakcie mszy znany ksiądz przyznał, że ma żonę! "Nie chciałem, przepraszam"

Jakie musiało być zdziwienie osób, które stawiły się na jednym z nabożeństw w parafii we Frydlancie. Jak opisuje czeski portal Blesk, po odprawionej mszy, na sam koniec, cieszący się wielką popularnością i sympatią wiernych 43-letni ksiądz katolicki Lukáš Engelmann (43 l.), wyznał otwarcie, że złamał celibat. "Mam rodzinę. Żonę i dziecko" - powiedział. Dodał szybo, że... nie chciał. "Nie chciałem tego. Przykro mi". Zapewnił też, że przeprasza wszystkich, którzy mogli poczuć się niepewnie słysząc to. Przekazał również, że w najbliższych dniach złoży prośbę o opuszczenie posługi kapłańskiej.

Czechy. Ksiądz przyznał, że ma żonę i dziecko

Zdania wiernych są podzielone. Część z nich nie kryje oburzenia i cieszy się, że ksiądz wkrótce zniknie z parafii. Większość jednak bardzo tego żałuje. "Zniosłabym celibat. Obecny czas jest dla ludzi wymagający psychicznie, co oznacza także wielki atak na księży, bo wszyscy zrzucają na nich swoje problemy. A potem księża są zdani na siebie. Kiedy wracają do domu, nie mają na kim się oprzeć, z kim porozmawiać i znaleźć ukojenia. Wielu rozwiązuje ten problem alkoholem, a ja znam dwóch, którzy w młodym wieku mieli zawał serca" - mówi jedna z rozmówczyń portalu.

"Po wojnie był proboszcz, co miał dużo dzieci"

Inna, co ciekawe 74-letnia, mówi, że takie przypadki to żadna nowość. "Po wojnie był tu proboszcz, który miał więcej tych dzieci. Nikt nie miał nic przeciwko. Potem kolejny bardzo przystojny ksiądz, on też miał dziecko. Od tego czasu matka chłopca nigdy nie była w kościele. Potraktowała to jako karę dla siebie". Blesk przypomina, że celibat to zobowiązanie do życia bez małżeństwa i bez współżycia seksualnego, które księża składają podczas święceń".

