Watykan otwiera bazylikę dla wiernych! Ostatnie pożegnanie papieża Franciszka

W poniedziałek, 21 kwietnia 2025 roku, cały świat obiegła smutna wiadomość. Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat, po okresie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc. Odszedł w Domu Świętej Marty, miejscu, które stało się jego domem podczas pontyfikatu. To właśnie tam, w skromnie urządzonym pokoju, zakończyła się jego ziemska pielgrzymka.

„Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu Ojca” – tymi słowami kardynał Kevin Farrell poinformował świat o śmierci papieża Franciszka.

Watykan żegna papieża Franciszka! Trumna wystawiona w bazylice

Trumna z ciałem papieża Franciszka będzie wystawiona w bazylice Świętego Piotra od środy do piątku – poinformował we wtorek, 22 kwietnia Watykan. Rano w środę (23 kwietnia) trumna zostanie przeniesiona w procesji z kaplicy Domu Świętej Marty do bazyliki. To ostatnia szansa dla wiernych, by pożegnać zmarłego papieża.

Bazylika Świętego Piotra otwarta dla wiernych. Jak oddać hołd papieżowi Franciszkowi?

Jak podało watykańskie biuro prasowe, po rozpoczynającej się w środę o godzinie 9:00 ceremonii przeniesienia trumny do bazyliki Świętego Piotra, świątynia będzie otwarta dla wiernych tego dnia od 11:00 do północy. W czwartek wierni będą mogli oddać hołd przy trumnie papieża w godzinach od 7:00 do 24:00, a w piątek od 7:00 do 19:00.

Msza pogrzebowa i pochówek papieża Franciszka. Gdzie spocznie Ojciec Święty?

W sobotę, 26 kwietnia o 10:00 na placu Świętego Piotra odbędzie się msza pogrzebowa papieża, po której zostanie pochowany zgodnie ze swoim życzeniem w bazylice Matki Bożej Większej.

Uroczystości pogrzebowe będą okazją do wspomnień i refleksji nad pontyfikatem papieża Franciszka, który zapisał się w historii Kościoła jako orędownik pokoju i sprawiedliwości społecznej.

