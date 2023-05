Ważne obwieszczenie WHO! Chodzi o pandemię koronawirusa

Koniec pandemii koronawirusa? WHO: Covid-19 "przestał stanowić zagrożenie dla zdrowia w skali globalnej"

Pandemia koronawirusa została ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia w marcu 2020 roku. Wszyscy pamiętamy niedowierzanie, z jakim patrzyliśmy, jak nagle nasze życie staje na głowie. Zamknięcie lasów, zdalne lekcje, maseczki w sklepach - i ostrzeżenia, że być może tak już będzie do końca świata i o jeden dzień dłużej. Na szczęście o restrykcjach już dawno zapomnieliśmy. A teraz WHO oficjalnie potwierdza - zagrożenie jest już znacznie mniejsze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) właśnie ogłosiła coś ważnego w kwestii koronawirusa. Po ponad trzech latach od rozpoczęcia pandemii WHO stwierdza, że Covid-19 "przestał stanowić zagrożenie dla zdrowia w skali globalnej".

"Pozostaje ryzyko pojawienia się nowych wariantów, które powodują gwałtowne przyrosty zachorowań i zgonów"

"Z wielką nadzieją ogłaszam, że Covid-19 przestał stanowić zagrożenie dla zdrowia w skali globalnej; koronawirus zmienił świat i zmienił nas; jeżeli wrócimy do tego, co było przed pandemią Covid-19 i nie wyciągniemy odpowiednich wniosków, zawiedziemy przyszłe pokolenia" - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ostrzegł, że nie powinniśmy zapominać o koronawirusie, bo choć największe zagrożenie skali globalnej już za nami, to Covid-19 nadal może stać się niebezpieczny: "Ten wirus nadal zabija i zmienia się. Pozostaje ryzyko pojawienia się nowych wariantów, które powodują gwałtowne przyrosty zachorowań i zgonów" - ostrzegł Ghebreyesus, co zacytowano na stronie ONZ.

"I declare Covid-19 over as a global health emergency." The WHO says the virus no longer constitutes a global health emergency three years after it began killing millions as it swept across the world https://t.co/NrAGFKi2YM pic.twitter.com/G6kwLyBcEC— Bloomberg (@business) May 5, 2023

