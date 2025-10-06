Węgierski polityk o "szeptach na korytarzach". Chodzi o wojnę na Ukrainie

Zofia Dąbrowska
2025-10-06 13:30

Minister spraw zagranicznych Węgier twierdzi, że za kulisami coraz więcej europejskich polityków popiera węgierskie zdystansowane podejście do wspierania Ukrainy. „Jednocześnie zauważamy, że coraz więcej osób szepcze nam na korytarzach, że się z nami zgadza, coraz więcej osób zachęca nas do przyjęcia i jeszcze bardziej zdecydowanego reprezentowania stanowiska propokojowego” - powiedział Peter Szijjarto.

Peter Szijjarto

Autor: Attila Kovacs/MTI via AP/ Associated Press

Węgry kolejny raz wyraziły zdystansowany stosunek do sposobu, w jaki zachodni politycy podchodzą do kwestii wojny na Ukrainie. Węgierski minister spraw zagranicznych i handlu w programie „Vasárnapi újság” w radiu Kossuth nazwał budżet Unii Europejskiej "budżetem Ukrainy". „Obecna europejska strategia polityczna, która eliminuje kanały komunikacji z Rosją, z pewnością doprowadzi do długiej wojny, a w tej długiej wojnie chcą przepalić pieniądze Europejczyków, kupując broń, powiedzmy, od Ameryki i przekazując ją Ukrainie” - uważa Peter Szijjarto. Minister jest zdania, że pieniądze, jakie Europa przeznacza na Ukrainę, powinny posłużyć do zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki, która cierpi z powodu wysokich cen energii.

Psychoza wojenna na szczycie w Kopenhadze? Stanowisko Węgier jest inne

Atmosferę podczas niedawnego europejskiego szczytu w Kopenhadze węgierski polityk określił jako psychozę wojenną. „Jednocześnie zauważamy, że coraz więcej osób szepcze nam na korytarzach, że się z nami zgadza, coraz więcej osób zachęca nas do przyjęcia i jeszcze bardziej zdecydowanego reprezentowania stanowiska propokojowego” – stwierdził Peter Szijjarto, nie zdradzając, kogo dokładnie ma na myśli. Węgierski polityk mówił też w radiowym wywiadzie, że Węgry chcą Unię Europejskiej będącej związkiem silnych krajów, które koncentrują się na wspólnych interesach, a nie federalistycznym superpaństwem.

