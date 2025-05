WHO alarmuje: 2 miliony ludzi głoduje w Strefie Gazy. „Jedzenie leży kilkaset metrów dalej"

Spis treści

Strefa Gazy. Jedzenie za murem. Ludzie umierają z głodu

Szef Światowej Organizacji Zdrowia nie owijał w bawełnę. – Ryzyko głodu w Gazie rośnie, a przyczyną jest celowe blokowanie pomocy humanitarnej – ostrzegł Ghebreyesus.

WHO poinformowało, że około 25% ludności Strefy Gazy – czyli ponad 500 tys. osób – zmaga się z skrajnym głodem, niedożywieniem, chorobami i realnym zagrożeniem śmierci.

Pomoc humanitarna czeka na granicy – gotowa do rozdania – ale nie może zostać dostarczona z powodu izraelskiej blokady.

„Jedna z najgorszych katastrof głodowych świata”

W komunikacie prasowym opublikowanym przez WHO w ubiegłym tygodniu sytuacja w Gazie została określona jako „jedna z najgorszych klęsk głodu na świecie, która rozgrywa się na naszych oczach”.

Według organizacji, jeśli blokada nie zostanie złagodzona, dojdzie do pełnoskalowego głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, osoby starsze i pacjenci w zrujnowanych szpitalach, które nie mają dostępu do żywności ani leków.

Świat patrzy, Gaza umiera?

Eksperci ds. pomocy humanitarnej apelują do społeczności międzynarodowej o natychmiastowe działanie, ale ich głos często ginie w politycznym chaosie i biurokracji.

– Tonami jedzenie leży w ciężarówkach, zaledwie kilkaset metrów od potrzebujących. To nieludzkie – komentują przedstawiciele ONZ.

Wcześniej pisaliśmy: Izrael znów uderza. Pod osłoną rozmów pokojowych w Katarze izraelskie wojsko ogłosiło „rozszerzenie operacji lądowych” w północnej i południowej Strefie Gazy. Oficjalnie: by wywrzeć presję na Hamas w sprawie zakładników. Nieoficjalnie – żeby „wyciąć” tę organizację w pień, informuje New York Times. Równocześnie Tel Awiw po 11 tygodniach całkowitej blokady ogłasza, że dopuści do Gazy "podstawowe ilości żywności". Oficjalnie to "operacyjna konieczność, by poszerzyć działania militarne". Pomysł poparło izraelskie dowództwo wojskowe. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie pomoc ruszy, ani kto ją rozdzieli – nowy amerykański system dystrybucji, mający ominąć Hamas, wciąż nie działa.