i Autor: Pixabay.com

GAZA ZNÓW PŁONIE

Izrael rusza z ofensywą w Strefie Gazy. Tysiące żołnierzy w akcji, w tle klęska głodowa

Izrael znów uderza. Pod osłoną rozmów pokojowych w Katarze izraelskie wojsko ogłosiło „rozszerzenie operacji lądowych” w północnej i południowej Strefie Gazy. Oficjalnie: by wywrzeć presję na Hamas w sprawie zakładników. Nieoficjalnie – żeby „wyciąć” tę organizację w pień, informuje New York Times. Równocześnie Tel Awiw zgadza się na wpuszczenie do Gazy podstawowej pomocy humanitarnej. Kto ją rozdysponuje? Nie wiadomo. Donald Trump wprost mówi o widmie klęski głodowej.