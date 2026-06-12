Wielka awaria Facebooka! Strona nie działała. Co się dzieje?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-12 15:52

Facebook miał dziś poważne problemy! Od około godziny 15:00 użytkownicy z wielu krajów zgłaszali awarię popularnego serwisu społecznościowego. Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector zaczęła gwałtownie rosnąć, co może wskazywać na problem o globalnym zasięgu. Teraz strona działa już normalnie.

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Autor: Unsplash.com

Globalna awaria Facebooka. Użytkownicy widzieli tylko logo serwisu

Światowa awaria Facebooka! Wielu użytkowników nie mogło dziś korzystać z platformy społecznościowej zarówno przez przeglądarkę internetową, jak i aplikację mobilną. Problemy dotyczyły ładowania strony głównej, aktualności oraz innych funkcji serwisu. Objaw awarii pojawiał się już po wejściu na główną stronę Facebooka. Zamiast standardowego widoku tablicy z kolejnymi postami znajomych, obserwowanych grup i stron użytkownicy widzieli jedynie logo Facebooka umieszczone na środku białej strony. Pozostała część serwisu nie ładowała się, a ekran pozostawał pusty.

Na Downdetectorze można było zaobserwować lawinowy wzrost liczby zgłoszeń od użytkowników

W tym samym czasie na Downdetectorze można było zaobserwować lawinowy wzrost liczby zgłoszeń od użytkowników. Serwis monitorujący awarie internetowe opiera się na raportach przesyłanych przez internautów w czasie rzeczywistym i jest jednym z głównych źródeł informacji o problemach technicznych dużych platform internetowych. Do tej pory Meta, właściciel Facebooka, nie opublikowała oficjalnego komunikatu wyjaśniającego przyczynę problemów. Na szczęście przed godziną 17:00 awaria odchodziła już do przeszłości i strona zaczęła działać. 

Podobne problemy zdarzały się już w przeszłości. W czasie wcześniejszych globalnych awarii użytkownicy nie mogli korzystać z Facebooka, Instagrama i innych usług należących do firmy Meta.

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