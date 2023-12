Wielka awaria Twittera! Dlaczego Twitter nie działa? Tysiące zgłoszeń

Chciał powstrzymać kichnięcie. Trafił do szpitala, jego życie było zagrożone!

Twitter nie działa, serwis społecznościowy X znany dawniej jako Twitter nie działa - takie informacje pojawiają się od samego rana dziś, 21 grudnia w mediach, także społecznościowych. Co się dzieje? Dlaczego Twitter nie działa? Na czym polega awaria X, czyli awaria Twittera? Otóż od samego rana nie działały ważne funkcje serwisu społecznościowego X, dawniej, a często i obecnie z przyzwyczajenia nazywanego Twitter. Nie dało się wyszukiwać żadnych postów, widać było jedynie profile poszczególnych osób czy instytucji. Nie pokazywały się także na osi czasu żadne posty obserwowanych profili, nawet wtedy gdy wybrało się opcję "dla ciebie".

Tysiące zgłoszeń awarii Twittera. Kiedy skończy się awaria Twittera?

Dane dotyczące zgłoszeń awarii wskazują na to, że problem jest szerszy. Na stronie downdetector.pl w zakładce Twitter widać, że zgłoszeń jest już niemal 3,5 tysiąca, a liczba ta rośnie dosłownie z minuty na minutę. Nie wiadomo, co stało się przyczyną wielkiej awarii. Na szczęście sytuacja na chwilę obecną (godzina 7:50) wskazuje na to, że awaria Twittera została naprawiona.

