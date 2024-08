Wielka Brytania płonie! Bitwy na ulicach, pierwsze państwo ostrzega przed podróżami

Zamieszki na ulicach Wielkiej Brytanii. Setki aresztowanych, ranni policjanci. Antyimigranckie rozruchy wybuchły po zabójstwie dzieci na zajęciach tanecznych

Wielka Brytania stała się niebezpiecznym krajem i lepiej tam nie podróżować! Takie ostrzeżenie wydało już oficjalnie pierwsze państwo, a konkretnie Malezja, w związku z zamieszkami, które od paru dni narastają na ulicach angielskich miast. Co się dzieje w Anglii? Na Wyspach trwają antyimigranckie rozruchy. Miały jak dotąd miejsce m.in. w Manchesterze, w Southport, a także w Hartlepool, Middlesbrough, Bolton, Londynie, Rotherham i Manchesterze. Setki osób aresztowano, paru policjantów jest rannych. Rozruchy zaczęły się tuż po tym, jak wyszło na jaw, że sprawca ostatnich głośnych zabójstw dzieci na zajęciach jogi w Southport to czarnoskóry 17-latek, co prawda urodzony w Anglii, ale w rodzinie z Rwandy. Po sieci krążyły nawet na ten temat fałszywe plotki, jak ta, zgodnie z którą oskarżony o zabicie trzech dziewczynek Axel Rudakubana przypłynął na Wyspy łodzią. Według władz i policji urodził się już w Anglii.

Tłum próbuje linczować migrantów, podpala samochody, wybija szyby. Premier zapowiada poskromienie agresywnych demonstrantów

Rozjuszony tłum zaczął podpalać na ulicach samochody, wybijać szyby i szarpać się z policjantami. Sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Nawet rodzina jednej z zamordowanych dziewczynek apelowała o spokój, ale bezskutecznie. Doszło nawet do tego, że w Rotherham w północnej Anglii uczestnicy protestu wdarli się do hotelu, gdzie przebywali nielegalnie imigranci. Zostali powstrzymani przed linczem, choć próbowali podpalić budynek z ludźmi w środku. Co na to władze? Premier Keir Starmer mówił tak w przemówieniu: „Gwarantuję, że będziecie żałować, że wzięliście udział w tym zamieszaniu, czy to bezpośrednio, czy też za pośrednictwem internetu. Nie ma żadnego uzasadnienia dla podejmowania takich działań. Ludzie w tym kraju mają prawo do bezpieczeństwa, a mimo to byliśmy świadkami ataków na meczety i społeczności muzułmańskie”.

Co wydarzyło się 29 lipca w Southport? Zbrodnia na zajęciach z jogi i tańca dla dzieci

Do tragedii, która tak wzburzyła tłumy w Anglii, doszło 29 lipca rano w Southport w północno-zachodniej Anglii. Grupa dzieci uczestniczyła w zajęciach z jogi, tańca i robienia bransoletek przy piosenkach Taylor Swift. Nagle do budynku wtargnął 17-latek z nożem i z do dziś nieustalonych powodów zaczął na oślep atakować wszystkich w pokoju. Na miejscu zginęły dwie dziewczynki, Bebe King (+6 l.) i Elsie Dot Stancombe (+7 l.). Następnego dnia w szpitalu przegrała walkę o życie Alice Dasilva Aguiar (+9 l.). Ośmioro innych dzieci zostało poważnie rannych. Dwoje wypisano już ze szpitala, pięcioro jest w stanie stabilnym, jedno w poważnym, podobnie jak dwie nauczycielki. Leanne Lucas (35 l.), właścicielka studia jogi Enlighten i organizatorka zajęć oraz jej koleżanka Heidi Barlow (35 l.) zostały okrzyknięte bohaterkami, bo narażały własne życie, do końca broniąc dzieci przed nożownikiem. Tymczasem sąd zgodził się na ujawnienie wizerunku, imienia i nazwiska 17-latka, który usłyszał zarzuty w tej strasznej sprawie.

Axel Rudakubana urodził się w 2006 roku w Cardiff, w rodzinie Rwandyjczyków, a w 2013 roku przeprowadził się do wsi Banks

Jak argumentował sędzia, nastolatek dosłownie za kilka dni i tak kończy 18 lat, co automatycznie znosiłoby zakaz publikowania tych danych, poza tym w interesie społecznym jest zlikwidowanie krążących po sieci fake newsów na temat sprawcy, podobno rozsiewanych nawet przez profile mające rosyjskie powiązania. Axel Rudakubana urodził się w 2006 roku w Cardiff, w rodzinie Rwandyjczyków, a w 2013 roku przeprowadził się do wsi Banks w Lancashire. Mordował przy użyciu „zakrzywionego noża kuchennego”. Brytyjska policja ogłosiła wcześniej podczas konferencji prasowej, że 17-latek usłyszał już poważne zarzuty, w tym trzech zabójstw, dziesięciu usiłowań zabójstwa i posiadania niebezpiecznego narzędzia.

