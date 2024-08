"Śpiewał w chórze kościelnym, grał w musicalu". Nowe doniesienia o 17-letnim mordercy

Nowe fakty o 17-letnim mordercy dziewczynek z zajęć tanecznych. Axel Rudakubana był cichy i spokojny, lubił śpiewać i grał w teatrze

Wielka Brytania nadal żyje tragedią, do której doszło 29 lipca rano w Southport w północno-zachodniej Anglii. Grupa dzieci uczestniczyła w zajęciach z jogi, tańca i robienia bransoletek przy piosenkach Taylor Swift. Nagle do budynku wtargnął 17-latek z nożem i z do dziś nieustalonych powodów zaczął na oślep atakować wszystkich w pokoju. Na miejscu zginęły dwie dziewczynki, Bebe King (+6 l.) i Elsie Dot Stancombe (+7 l.). Następnego dnia w szpitalu przegrała walkę o życie Alice Dasilva Aguiar (+9 l.). Ośmioro innych dzieci zostało poważnie rannych. Dwoje wypisano już ze szpitala, pięcioro jest w stanie stabilnym, jedno w poważnym, podobnie jak dwie nauczycielki. Leanne Lucas (35 l.), właścicielka studia jogi Enlighten i organizatorka zajęć oraz jej koleżanka Heidi Barlow (35 l.) zostały okrzyknięte bohaterkami, bo narażały własne życie, do końca broniąc dzieci przed nożownikiem. Tymczasem sąd zgodził się na ujawnienie wizerunku, imienia i nazwiska 17-latka, który usłyszał zarzuty w tej strasznej sprawie.

Axel Rudakubana urodził się w 2006 roku w Cardiff, w rodzinie Rwandyjczyków, a w 2013 roku przeprowadził się do wsi Banks

Jak argumentował sędzia, nastolatek dosłownie za kilka dni i tak kończy 18 lat, co automatycznie znosiłoby zakaz publikowania tych danych, poza tym w interesie społecznym jest zlikwidowanie krążących po sieci fake newsów na temat sprawcy, podobno rozsiewanych nawet przez profile mające rosyjskie powiązania. Axel Rudakubana urodził się w 2006 roku w Cardiff, w rodzinie Rwandyjczyków, a w 2013 roku przeprowadził się do wsi Banks w Lancashire. Mordował przy użyciu „zakrzywionego noża kuchennego”. Brytyjska policja ogłosiła wcześniej podczas konferencji prasowej, że 17-latek usłyszał już poważne zarzuty, w tym trzech zabójstw, dziesięciu usiłowań zabójstwa i posiadania niebezpiecznego narzędzia. Na Wyspach po zbrodni narastają zamieszki antyimigranckie i ataki na policjantów. Rozruchy miały jak dotąd miejsce w Southport, gdzie doszło do tragedii, a także w Hartlepool, Londynie i Manchesterze. Tymczasem brytyjskie media publikują bardzo zaskakujące doniesienia na temat podejrzanego!

„To ogromny szok. Przychodził ze szkoły i śpiewał. Nigdy nie wychodził, nigdy ich nie widzieliśmy"

Jak piszą "Mirror", "Daily Mail" czy "The Sun", absolutnie nic nie wskazywało na to, że 17-letni Axel Rudakubana wtargnie z nożem kuchennym na zajęcia z tańca i jogi dla małych dziewczynek i urządzi rzeź. Sąsiedzi zgodnie wspominają go jako cichego, wycofanego chłopca, który lubił śpiewać i udzielał się w kościelnym chórze. Sąsiedzi powiedzieli "Mirror", że często słyszeli, jak Axel ćwiczy śpiew w rodzinnym domu. Rzadko wychodził na zewnątrz. Anonimowy mieszkaniec okolicy powiedział: „To ogromny szok. Przychodził ze szkoły i śpiewał. Nigdy nie wychodził, nigdy ich nie widzieliśmy. Przez siedem lat nie rozmawialiśmy z nimi więcej niż tylko po to, żeby się przywitać”. 17-latek należał do grupy teatralnej i kiedyś wziął udział w przedstawieniu na West Endzie. Inny sąsiad powiedział Mirror: „Był bardzo cichy, introwertyczny. Był dość przywiązany do mamy, podczas gdy jego starszy brat był bardziej hałaśliwy i pokazywał ci język”. Rodzina nie zdradzała oznak żadnej patologii. Ojciec pracował jako taksówkarz. Teraz 17-latek czeka na proces. Nadal nie wiadomo, dlaczego zaatakował dzieci na zajęciach jogi.

Inside life of Southport suspect Axel Rudakubana accused of killing three young girls - Mirror Online https://t.co/zBjTgXTq1K— Sam Hope (@SamHope40223413) August 2, 2024

BBC Children in Need 2018: Axel Rudakubana, charged with murdering 3 children at a Dance Class in Southport performed as Doctor Who with 4 other children pic.twitter.com/5UhcMJgDnC— Codey369 (@Codeym369) August 3, 2024

