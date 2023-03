Wielka kłótnia Putina z Kabajewą! Rosyjski dyktator jest wściekły

Polski podróżnik jest uwięziony w potężnym sztormie na lodowcu. „To wyścig z czasem, by ratować życie”

Alina Kabajewa od kilkunastu lat jest łączona z Władimirem Putinem, a media opozycyjne i zachodnie nazywają ją "kochanką Putina". Liczne medialne doniesienia mówią o tym, że była gimnastyczka olimpijska ma z Putinem dwójkę, a może nawet czwórkę dzieci. O Kabajewej rozpisuje się też General SVR, tajemniczy profil w mediach społecznościowych, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb nadal mających swoje źródła na Kremlu. Wygląda na to, że mimo starań i rozkazów Władimira Putina informacje o Alinie Kabajewej są powszechnie znane i cytowane. Właśnie to podobno niezwykle zdenerwowało ostatnio dyktatora. Jak piszą "Daily Mail" i General SVR, prezydent Rosji mocno pokłócił się niedawno z Aliną Kabajewą. Rosyjski dyktator jest wściekły, bo do opozycyjnych i zachodnich mediów raz po raz wyciekają poufne informacje dotyczące Kabajewej.

Putin o Kabajewej: "Jej znajomi rozpowiadają na każdym rogu o wszystkim, co wiedzą i o wszystkim, czego nie wiedzą"

Skąd biorą się te przecieki? Podobno Putin ma pewne podejrzenia! Uważa, że to koleżanki Aliny rozsiewają plotki. "Jej znajomi rozpowiadają na każdym rogu o wszystkim, co wiedzą i o wszystkim, czego nie wiedzą" - miał powiedzieć Putin. Ostatnie doniesienia mówiły o najnowszym miejscu pobytu Kabajewej i jej dzieci. Podobno eks gimnastyczka przebywa w luksusowej, otoczonej lasami rezydencji w rejonie Wałdaju, między Moskwą a Sankt Petersburgiem. "Putin powiedział, że ma stuprocentowe potwierdzenie informacji o tym, że przecieki pochodzą z kręgu znajomych Kabajewej" - pisze General SVR. Chyba teraz gimnastyczkę czeka pożegnanie z koleżankami...

