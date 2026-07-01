Wielka planetoida zbliża się do Ziemi. Zaliczają ją do niebezpiecznych

Wielka planetoida przeleci blisko Ziemi. NASA podaje konkretną godzinę

Ogromne planetoidy znowu blisko naszej planety. Jedna już nas minęła, kolejna jest właśnie w drodze. W sobotę, 4 lipca obok Ziemi przeleci ciało niebieskie o numerze 523808, także znane jako 2007 ML24. Według informacji NASA rozmiar obiektu szacuje się na 360 do 800 metrów. Chociaż należy do grupy asteroid potencjalnie niebezpiecznych, według naukowców tym razem nie ma ryzyka kolizji. Najbliżej Ziemi będzie godzinie o 21.53 czasu polskiego. Wówczas dystans między Ziemią a planetoidą wyniesie 3,5 miliona kilometrów, co jest równe około dziewięciu odległościom między naszą planetą a Księżycem.

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W czerwcu Ziemię minęła inna, jeszcze większa planetoida

To nie pierwsze tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. W sobotę, 27 czerwca obok naszej planety przeleciała planetoida o nazwie 152637 (1997 NC1). Jej rozmiary były znacznie większe, średnicę wynosiła od 750 do nawet 1650 metrów. Minęła nas wtedy w odległości 2,6 miliona kilometrów, co odpowiada dystansowi 6,66 razy większemu niż odległość od nas na Księżyc.

Każdego dnia w sąsiedztwie naszej planety zjawia się od kilku do kilkunastu podobnych obiektów kosmicznych. Jednak większość z nich to niewielkie skały o średnicy od kilku do kilkudziesięciu metrów. Przeloty tak ogromnych planetoid w tak krótkich odstępach czasu zdarzają się zdecydowanie rzadziej.

Wspomniana planetoida 523808 została zidentyfikowana 22 czerwca 2007 roku dzięki astronomom pracującym w obserwatorium Mount Lemmon w amerykańskim stanie Arizona. Obiekt krąży dookoła Słońca, a jedno pełne okrążenie zajmuje mu 241 dni. Amerykańska agencja NASA sklasyfikowała planetoidę jako obiekt bliski Ziemi (NEO – Near Earth Object) oraz włączyła do kategorii potencjalnie niebezpiecznych planetoid (PHA – Potentially Hazardous Asteroid).Ciało niebieskie jest również przypisane do grupy Aten, czyli obiektów krążących głównie wewnątrz orbity ziemskiej. Należy tam też słynna planetoida Apophis.

L'astéroïde 1997 NC1, découvert en 1997, devrait s'approcher au plus près de la Terre ce samedi https://t.co/43tprwOqTN pic.twitter.com/e9z1Iy1f0V— CNEWS (@CNEWS) June 24, 2026

Uderzenie planetoidy w Ziemię skutkowałoby potężnym tsunami i wielkim kraterem

Uderzenie kilkusetmetrowej planetoidy w Ziemię przyniosłoby ze sobą katastrofalne skutki. Kolizja taka mogłaby doprowadzić do powstania gigantycznego krateru o średnicy nawet kilkunastu kilometrów. W przypadku, gdyby uderzenie miało miejsce na oceanie, doprowadziłoby do uformowania się ogromnego tsunami. Na ten moment nie mamy się jednak czego obawiać.

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