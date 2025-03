i Autor: eastnews

Metamorfoza gwiazdy

Wielka przemiana Evy Longorii! Kwitnie na okrągłe urodziny

To niewiarygodne! Eva Longoria skończyła pięćdziesiąt lat. A przecież zdawałoby się, że dopiero co grała w "Gotowych na wszystko". Podczas urodzinowego przyjęcia aktorka wyglądała zjawiskowo. Choć nie postarzała się od czasu występów w tasiemcu ani trochę, to niektórzy fani zauważają pewną metamorfozę u Evy Longorii. Poprawiła urodę, a może to efekt diet i ćwiczeń?