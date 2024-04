Wojna na pupy! Dwie gwiazdy zwarły się w boju

Jennifer Lopez i Eva Longoria wojują na zgrabne pupy. Fani zastanawiają się, czy gwiazda "Gotowych na wszystko" ma większe pośladki na wzór J.Lo

Od paru lat gwiazdy uparcie rywalizują ze sobą na pupy. Odkąd Kim Kardashian wkroczyła na salony, niejedna celebrytka spogląda z niepokojem w lustro, starając się dojrzeć własne pośladki i zadając zwierciadłu pytanie o to, czy są najpiękniejsze w świecie. Królową pośladków, poza oczywiście Kim Kardashian, bywa nazywana Jennifer Lopez. To jej pupa uchodzi za wzorzec wszelkich pup. Ale niektórzy sądzą, że depcze jej po piętach... Eva Longoria! Aktorka z "Gotowych na wszystko" pokazała na Instagramie zdjęcie, na którym jej pośladki, choć zasłonięte ekskluzywną kreacją, wydają się coraz bardziej wydatne, tak jakby boska Eva powiększyła je specjalną dietą czy też ćwiczeniami. Ale Jennifer Lopez nie odpuszcza i też wypina śmiało ciało! Która wygrała? Zobacz naszą galerię zdjęć i zdecyduj sam, głosując w naszej specjalnej sondzie!

Jennifer Lopez i Eva Longoria. Kim są te gwiazdy?

Jennifer Lopez, wokalistka i aktorka, od lat jest niekwestionowanym symbolem seksu. Chociaż latynoska piosenkarka ma już 55 lat, nadal zdumiewa figurą nastolatki. Piosenkarka i jej obecny mąż Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Z kolei Eva Longoria (49 l.) to jedna z najseksowniejszych gwiazd seriali wszech czasów, o czym są przekonane miliony jej fanów. Choć aktorka z "Gotowych na wszystko" trzyma się na uboczu showbiznesu i nie bywa bohaterką skandali, to wielbiciele Longorii o niej pamiętają i tęsknią za kultowym serialem, a zwłaszcza za postacią Gabrielle Solis. W niewierną i seksowną żonę z Wisteria Lane, byłą modelkę, wcielała się właśnie Eva Longoria. To ten tasiemiec przyniósł jej największą sławę, choć wcześniej była już znana z innego serialu, "Żar młodości". "Gotowe na wszystko" były emitowane przez telewizję ABC od 2004 do 2012 roku.

