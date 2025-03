Wielki tankowiec płonie na morzu! Czołowe zderzenie z kontenerowcem! Jest nagranie

Co dzieje się z papieżem Franciszkiem? W poniedziałkowy poranek pojawił się nowy komunikat

Nowy premier Kanady alarmuje! Mocny atak w Donalda Trumpa! "To są ciemne dni"

Do zdarzenia doszło u wybrzeży East Yorkshire. - Alarm został podniesiony o godzinie 9:48 czasu lokalnego. Na miejsce wezwano śmigłowiec ratunkowy straży przybrzeżnej z Humberside, łodzie ratunkowe ze Skegness, Bridlington, Mablethorpe i Cleethorpes, samolot patrolowy HM Coastguard oraz pobliskie jednostki wyposażone w sprzęt gaśniczy - poinformowano.

Według doniesień BBC na miejscu są łodzie ratunkowe i ekipy strażackie. Akcję ratunkową koordynuje straż przybrzeżna. Służby wezwały helikopter ratunkowy oraz pobliskie statki, które są wyposażone w sprzęt gaśniczy. Według pierwszych doniesień wiele osób opuściło oba statki po kolizji, a pożar wybuchł także na statku towarowym. Po godz. 14.30 stacja poinformowała, że 32 osoby zostały przetransportowane na brzeg. Ich stan nie jest znany.

Zobacz: Kuzyn J.D. Vance'a walczył z Rosją w Ukrainie. Teraz uderza w wiceprezydenta. Gorzkie słowa!

Według "The Mirror" tankowiec był zakotwiczony u ujścia rzeki Humber (East Yorkshire). W ładowniach znajdowało się paliwo lotnicze. Dyrektor portu Grimsby East Martyn Boyers relacjonował, że po wypadku statków widziano "ogromną kulę ognia".

Nie przekazano oficjalnie danych obu jednostek, jednak RNLI, powołując się na śledzący ruch morski serwis Vessel Finder, podała, że są to amerykański tankowiec MV Stena Immaculate oraz kontenerowiec Solong płynący ze Szkocji do Rotterdamu. Tankowiec - twierdzi agencja - stał na kotwicy, gdy doszło do kolizji.

Do sieci trafiło nagranie płonącego tankowca:

BREAKING: Cargo ship and oil tanker on fire after colliding off East Yorkshire, England pic.twitter.com/rQwMHmY1hI— BNO News (@BNONews) March 10, 2025