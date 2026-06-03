Wielkie wybuchy w St. Peterburgu! Atak dronów podczas "rosyjskiego Davos"

Ukraińskie drony uderzyły w Petersburg podczas „rosyjskiego Davos”. Płonie terminal naftowy
Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały terminal naftowy w Petersburgu i wywołały tam pożar – poinformował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Termin tej akcji na pewno nie był przypadkowy - atak nastąpił w dniu rozpoczęcia Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu (SPIEF), najważniejszej rosyjskiej imprezy gospodarczej, określanej często jako „rosyjskie Davos”. Warto zaznaczyć, że w tym roku pojechali tam niemieccy przedsiębiorcy i niektórzy politycy AfD.
Celem były trzy dzielnice . Kilka osób zostało rannych, część infrastruktury uszkodzona
Według Zełenskiego bezzałogowce przeleciały ponad tysiąc kilometrów i trafiły w jeden z największych terminali przeładunku ropy w północno-zachodniej Rosji. W mediach społecznościowych opublikował nagrania pokazujące eksplozje i gęsty czarny dym unoszący się nad miastem. Rosyjskie władze potwierdziły atak na infrastrukturę Petersburga. Gubernator Aleksandr Biegłow poinformował, że celem były trzy dzielnice miasta. Kilka osób zostało rannych, a część infrastruktury została uszkodzona. W związku z nalotem czasowo ograniczono ruch lotniczy na lotnisku Pułkowo, co spowodowało opóźnienia kilkudziesięciu lotów. Według Zełenskiego celem nocnych ataków były również obiekty wojskowe w bazie morskiej Kronsztad koło Petersburga oraz zakład w obwodzie tambowskim, który ma brać udział w produkcji rosyjskiego uzbrojenia. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy ponad 350 ukraińskich dronów.
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Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu (SPIEF). Czym jest „rosyjskie Davos”?
Forum SPIEF jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Rosję. Co roku uczestniczą w nim politycy, przedstawiciele biznesu i inwestorzy. Władimir Putin ma wystąpić tam w piątek i wygłosić przemówienie. Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie wydarzenie straciło jednak wielu zachodnich uczestników. W tym roku jednym z najważniejszych zagranicznych gości jest Arabia Saudyjska. Ukraińskie uderzenie ma także wymiar symboliczny. Atak nastąpił w momencie, gdy Rosja chce pokazać światu swoją odporność na zachodnie sankcje i podkreślić, że pozostaje ważnym partnerem gospodarczym.