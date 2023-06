i Autor: instagram.com/princeandprincessofwales

Rodzina królewska

Wielkie zmiany w życiu księżnej Kate i księcia Williama. "To już koniec!"

Księżna Kate i książę William zamierzają wprowadzić pewną przełomową zmianę do swojego życia - zdradza królewska ekspertka w "OK! Magazine". Zdaniem Jenny Boyd już niebawem życie następcy tronu i jego uwielbianej przez poddanych małżonki diametralnie się zmieni. O co chodzi?