Książę Harry nie płakał po śmierci księżnej Diany. "Nie potrafiłem płakać przez lata"

W dniu premiery autobiografii "Spare" na antenie TVN24 i w TVN24 GO wyemitowany został wywiad z brytyjskim księciem - "60 Minutes: wywiad z księciem Harrym". Rozmowę przeprowadził Anderson Cooper dla amerykańskiej stacji CBS. Dziennikarz pytał Harry'ego m.in. o śmierć jego matki - lady Diany w 1997 roku. Harry miał wtedy 12 lat. W wywiadzie zdradził, że to ojciec, obecny król Karol III, powiedział mu, że mama nie żyje. - Przyszedł do mnie do pokoju i powiedział, że mama odeszła. I poklepał mnie po kolanie - wyznał Harry. - I to wszystko? - dopytywał Anderson Cooper. - Tak, to wszystko - odpowiedział Harry. - Płakał pan? - dociekał dziennikarz. - Nie, nie płakałem, nie uroniłem ani jednej łzy - wyznał szczerze Harry. Co więcej, zwierzył się, że przez lata wypierał śmierć matki, wierząc, że pewnego dnia ona po prostu wróci. - Próbowałem płakać, ale nie potrafiłem, przywoływałem wspomnienia, piłem, oglądałem filmiki i nic. Tylko raz płakałem, na pogrzebie, kiedy złożono trumnę do grobu, potem już nie - mówił w wywiadzie.

Premiera autobiografii księcia Harry'ego "Spare" jest pełna pikantnych informacji

Książę Harry od tygodni jest głównym bohaterem brytyjskich mediów. Wszystko za sprawą dokumentu opublikowanego na Netflixie o nim i jego żonie Meghan Markle, ale także za sprawą głośnej książki "Spare" (z ang. "zapasowy"), która światową premierę miała 10 stycznia 2023 roku (w Polsce ukaże się dopiero 8 marca). To autobiografia księcia Harry'ego, w której brytyjski następca tronu zdradza pikantne szczegóły o sobie, Meghan Markle, ale także o swoim ojcu - królu Karolu III, bracie - księciu Williamie i jego żonie - księżnej Kate oraz innych członkach brytyjskiej rodziny królewskiej. Brytyjska prasa dotarła do fragmentów książki jeszcze przed premierą. Harry przyznał się w książce m.in. do tego, że po śmierci lady Diany zażywał narkotyki jako nastolatek, że stracił dziewictwo na tyłach pubu, zabił 25 talibów na wojnie w Afganistanie czy do tego, że na ślubie Williama i Kate miał odmrożonego penisa. Media obiegła też wstrząsająca informacja o tym, że Harry i Meghan pochowali dziecko pod drzewem. Meghan Markle poroniła, gdy Archie już był na świecie.

Dodajmy, że Pałac Buckingham nie odniósł się do rewelacji Harry'ego z wywiadu, mimo że dziennikarz poprosił o oficjalne stanowisko. Anderson Cooper powiedział, że brytyjska rodzina królewska chciała zobaczyć całą rozmowę przed emisją. - To wbrew naszym standardom - powiedział na antenie.

