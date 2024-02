Wiosna już blisko! To niechybny znak, czeka nas rychły koniec zimy

Putin boi się zamachu na swoje życie? Nie zgadniesz, co nosi ze sobą tajniak

Kiedy przyjdzie wiosna? Najnowsza przepowiednia zachwyca. Wiosna przyjdzie wcześnie w 2024 roku, koniec zimy jest bliski

Kiedy będzie ciepło? Kiedy przyjdzie wiosna 2024? Te pytania spędzają nam już sen z powiek. Wielu ma serdecznie dosyć zimy i zimna i oczekuje zielonej trawy, kwitnących kwiatów i schowania do szafy puchowych kurtek. Ale jaka jest na to wszystko szansa, skoro mamy dopiero początek lutego? Kiedy koniec zimy? Kiedy będzie ciepło? Na szczęście jest na tym świecie ktoś, kto już wszystko wie, a w dodatku ma dla nas same pomyślne wiadomości. Tym kimś jest oczywiście świstak albinos rodem z Kanady. Wiarton Willie mieszkający w miasteczku Wiarton w Ontario nie ma najmniejszych wątpliwości - wiosna przyjdzie niebawem. Zgodnie z tradycją Kanadyjczycy pilnie spoglądali na świstaka, którego zachowanie ma być przepowiednią na temat wiosny.

Kanadyjski świstak Wiarton Willie nie zobaczył swojego cienia, co zgodnie z tradycją oznacza wczesną wiosnę. Homar Lucy jest innego zdania, ale czy można mu wierzyć?

Otóż kanadyjski świstak Wiarton Willie nie zobaczył w ostatni piątek, 2 lutego swojego cienia, co zgodnie z tradycją oznacza wczesną wiosnę. Już teraz prognoza pogody pokazuje, że w najbliższą sobotę, 10 lutego może być w Polsce kilkanaście stopni Celsjusza, więc można przypuszczać, że świstak wieszcz miał na myśli również pogodę w naszym kraju. W dodatku dwa inne kanadyjskie świstaki uznawane za prorocze też nie ujrzały swojego cienia, co potwierdza przepowiednię o wczesnej wiośnie 2024. Jest w tym wszystkim jedna kropla dziegciu - homar Lucy z Nowej Szkocji w przeciwieństwie do świstaków przepowiada późne nadejście wiosny, ale przecież jest w mniejszości!

It's Groundhog Day and Wiarton Willie has predicted an early spring!! ☀️ Way to go Willie!Happy Groundhog Day.#wiartonwillie #groundhogday #earlyspring pic.twitter.com/Ubp2dwdqld— St. Catharines G&CC (@stcgcc) February 2, 2024

