Wjechał bmw na górski szlak. Ludzie stukali się w głowę, jego prowadziła nawigacja

"Tak prowadziła nawigacja"

Wjechał bmw na górski szlak. Ludzie stukali się w głowę, utknął między skałami

77-letni Niemiec postanowił wybrać się nad jedno z najpiękniejszych jezior w austriackich górach. Wyruszył szlakiem z Sankt Gilgen, jednak zamiast iść pieszo pojechał swoim bmw. Poruszał się górskim szlakiem, wymijając pieszych turystów, którzy zwracali mu uwagę, że tędy nie jeździ się samochodem. On to ignorował, bo twierdził, że tak prowadzi go nawigacja. Potrzebna była pomoc strażaków.