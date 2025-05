Jak to wygląda?

Japonia. 28-latek wjechał w grupę uczniów, raniąc 7 dzieci

Siedmioro uczniów z jednej ze szkół w Osace w Japonii trafiło do szpitala, po tym jak w grupę dzieci wracających ze szkoły wjechał swoim samochodem 28-latek. Jak informuje PAP, powołując się na publiczną telewizję NHK i inne lokalne media, do zdarzenia doszło w czwartek, 1 maja, a policja zatrzymała już mężczyznę. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, do którego się przyznał. W czasie przesłuchania tłumaczył swoje zachowanie tym, że "miał dość wszystkiego" i "chciał kogoś zabić".

Nie wiadomo, jakie dokładnie obrażenia odnieśli poszkodowani uczniowie, ale zgodnie z przekazem medialnym wszystkie dzieci są przytomne. 28-latek, który został już aresztowany, to mieszkaniec Tokio.