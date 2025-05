Spis treści

Markowa. 10-letni Iwo uratował rodzinę przed pożarem

21 marca 2025 r. tuż po godzinie 21.00 dyżurny na stanowisku kierowania komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Łańcucie odebrał zgłoszenie o pożarze w kuchni na piętrze budynku mieszkalnego w miejscowości Markowa.

- Do zdarzenia wysłano jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Łańcut, oraz trzy zastępy z OSP Markowa. Po dojeździe ustalono od osoby, która sama opuściła budynek, że wewnątrz została jeszcze jedna osoba, która może być na piętrze w pokoju obok palącej się kuchni. Czterej druhowie w aparatach powietrznych z OSP Markowa natychmiast ruszyli do przeszukania budynku oraz gaszenia pożaru -relacjonował zaraz po zdarzeniu bryg. mgr inż. Marcin Filip, Rzecznik Prasowy PSP Łańcut. - Następnie po znalezieniu kobiety razem z funkcjonariuszami KP PSP Łańcut wynieśli ja na zewnątrz i udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Po dojeździe karetki pogotowia przekazano osobę pod opiekę lekarza, który podjął decyzję o zabraniu jej do szpitala. Po ugaszeniu pożaru sprawdzono pomieszczenie kamerą termowizyjną, czy nie występują zarzewia ognia, i miernikiem, czy nie ma tlenku węgla. Nie stwierdzono zagrożeń, więc miejsce przekazano do nadzorowania właścicielowi. W działaniach trwających ponad godzinę uczestniczyło 22 strażaków - podsumował bryg. mgr inż. Marcin Filip.

Chłopiec wyprowadził tatę i zadzwonił pod 112

Później okazało się, że w kuchni zapaliła się patelnia z gorącym olejem. Kiedy tata dziesięcioletniego Iwo wszedł do kuchni, gdzie już szalał pożar, przez dym, który wdychał, nie mógł jej samodzielnie opuścić. Chłopiec pomógł tacie wyjść na zewnątrz, a następnie wybrał numer 112, by powiadomić służby ratunkowe. W sytuacji zagrożenia Iwo zachował zimną krew i wykazał się niezwykłą odwagą. Chociaż chłopiec ma tylko 10 lat, nie można odmówić mu męstwa.

Druhowie OSP Markowa chcieli podziękować Iwo za jego postawę. 30 kwietnia 2025 roku podczas uroczystości w Szkole Podstawowej im. Błogosławionej Rodziny Ulmów w Markowej wójt gminy Markowa Aleksander Cwynar; prezes zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Markowej, druh Mariusz Kluz; zastępca komendanta powiatowego PSP w Łańcucie, bryg. Marcin Filip; oraz druh prezes Tomasz Szpytma i druh gospodarz Piotr Szylar z OSP Markowa uhonorowali podziękowaniami ucznia klasy 3b za:

odwagę;

odpowiedzialność;

i wyjątkowe zaangażowanie w akcję ratowniczo-gaśniczą;

podczas pożaru domu rodzinnego w dniu 21.03.2025 r.

- Iwo wiedział, jak się zachować. Chłopiec wykazał się bohaterstwem i mimo młodego wieku nawet na chwilę nie stracił zimnej krwi. Strażacy są pod wrażeniem zachowania chłopca. Ich zdaniem Iwo zachował się wzorowo i wykazał się bohaterstwem - przekazał Urząd Gminy Markowa.

Straż pożarna dziękuje małemu bohaterowi

Podziękowania dla dziesięciolatka wystosowała też państwowa straż pożarna z Łańcuta.

- Drogi Iwo, z całego serca składamy Ci najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy najwyższego uznania za Twoją odwagę, rozwagę i wyjątkową postawę w obliczu niebezpieczeństwa. Twoje zdecydowane działanie i zimna krew uratowały życie Twojej rodziny. Jesteś przykładem do naśladowania dla rówieśników i powodem do dumy dla całej społeczności szkolnej. Niech ta niezwykła odwaga towarzyszy Ci w dalszym życiu, a Twoje serce – pełne empatii i siły – zawsze prowadzi Cię właściwą drogą - napisali strażacy.

Iwo z wielką radością i wdzięcznością przyjął odznaczenia i upominki. Chłopiec nie zdradził, czy jego marzeniem w przyszłości jest zostać strażakiem.