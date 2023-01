Wjechał w pieszych rozpędzonym BMW! Przerażające filmy z miejsca tragedii. WIDEO

22-latek rozmyślnie wjechał w tłum na ulicy! Pięć osób nie żyje. Tragedia w Kantonie

Był pod wpływem narkotyków, chorował psychicznie, wpadł w szał z powodu załamania nerwowego? Nie wiadomo jeszcze, jak mogło dojść do tej wielkiej tragedii. Wydarzyła się ona w biały dzień w Kantonie w południowo-wschodnich Chinach. Na dużym skrzyżowaniu grupa ludzi czekała przed przejściem dla pieszych na zielone światło. W pewnym momencie nadjechało rozpędzone BMW. Kierowca wjechał prosto w tłum na chodniku. Na wstrząsających nagraniach, które opublikowane zostały w mediach społecznościowych, widać ludzi wyrzucanych w powietrze siłą uderzenia i ciała leżące na ulicy. Kierowca zawrócił i wycelował pędzące auto w ludzi raz jeszcze, nie pozostawiając wątpliwości co do tego, że działał celowo i nie był to tragiczny wypadek.

Rozjechał ludzi, wyszedł z samochodu i wyrzucał w powietrze pieniądze. 22-latek zatrzymany

Mężczyzna został zatrzymany, kiedy wyskoczył z rozbitego BMW i zaczął wyrzucać w powietrze banknoty, tak jakby był zupełnie niepoczytalny. Policja zatrzymała 22-latka, śledztwo wyjaśni, jak można wytłumaczyć jego zachowanie. Tymczasem bilans ofiar to pięcioro zabitych i trzynaścioro rannych. Nie jest to pierwsze tego rodzaju zdarzenie w Chinach. Niemal rok temu w prowincji Fujian kierowca wjechał w tłum autem dostawczym, zabijając trzy osoby i raniąc dziewięć. Z kolei na początku tego tygodnia mężczyzna celowo wjechał do holu hotelu w Szanghaju po kłótni z pracownikami, nikt nie został wtedy jednak poszkodowany.

ALERT: Car ploughed into a group of pedestrians in the southern Chinese city of Guangzhou, 5 dead, 13 injured https://t.co/Sprno30pFU pic.twitter.com/4RRLdWzbFX— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 11, 2023

Çin'in Guangzhou metropolündeki popüler bir alışveriş merkezinin yakınında bir araba kalabalığa daldı. Beş kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/bAkNEVaD24— Voice Of Levant (@VoiceOfLevant) January 11, 2023

In Guangzhou China, a car attack ed the crowd and a mom lost her daughter.😭😭 pic.twitter.com/2aMN6Sk9UY— Ln feld (@ln_feld) January 12, 2023

Warning! Graphic. Today, at Zhengjia Square in #Guangzhou City 广州正佳广场, #CCPChina, a black BMW repeatedly rammed and crushed pedestrians, causing 5 deaths & 13 injuries. Cause unknown at this time. It is suspected that someone wanted revenge on society.#China #CCP pic.twitter.com/brqbJkHBHO— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) January 11, 2023

A shocking incident involving an SUV driving into pedestrians in #Guangzhou earlier today left 5 people dead and injured 13. The suspect, a 22-year-old Guangdong male, has now been arrested. Videos circulating on Chinese socials show the incident & aftermath (viewer discretion). pic.twitter.com/TaUJs2Nbvf— What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 11, 2023

