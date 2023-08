Władimir Putin odda władzę? "Wycofał się z podejmowania decyzji"

Putin traci władzę w Rosji? "Wycofał się ostatnio z udziału nie tylko w omawianiu pilnych spraw i problemów, ale też nie podejmuje żadnych decyzji"

Ile władzy ma jeszcze Władimir Putin? Plotki na ten temat nie milkną. Pojawiają się zarówno te mówiące o poważnej chorobie, która osłabia rosyjskiego prezydenta, jak również te związane z osłabieniem autorytetu i siły dyktatora po niedoszłym puczu. Teraz nowe doniesienia tego typu opublikował słynny profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za byłych agentów rosyjskich służb mających nadal swoje źródła na Kremlu. Podobno podczas zebrań ze swoimi najważniejszymi współpracownikami rosyjski dyktator nie zachowuje się jak dyktator. Wręcz przeciwnie...

"Niemal każdy z najbliższego otoczenia prezydenta wie o tym i rozumie nieuchronność kryzysu władzy"

"Putin wycofał się ostatnio z udziału nie tylko w omawianiu pilnych spraw i problemów, ale też nie podejmuje żadnych decyzji. System wciąż działa - bezwładnie, ale kryzys nie jest tuż za rogiem, jest tuż obok. Niemal każdy z najbliższego otoczenia prezydenta wie o tym i rozumie nieuchronność kryzysu władzy, jedyne, co do czego się nie zgadzają, to świadomość jego głębi i skali osobistej katastrofy" - pisze General SVR. Wcześniej tej sam profil publikował inne sensacyjne doniesienia na temat Putina, między innymi o tym, że spadł ze schodów i w "niekontrolowany sposób defekował" oraz o tym, że Alina Kabajewa zwana "kochanką Putina" zdradza go ze swoim ochroniarzem i jest nim zauroczona.

#Putin's Inaction Induces CrisisRussian President Vladimir Putin yesterday afternoon held a short meeting with the military bloc, during which he listened to reports and closed the meeting without questions or comments. Throughout the day, the president accepted...1/7 pic.twitter.com/B8TpTM2xqC— generalsvr_en (@generalsvr_en) August 2, 2023