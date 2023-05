"Wiele państw" wywiera naciski na Ukrainę, by zgodziła się na negocjacje "na warunkach Rosji". Kijów nie zamierza się ugiąć

Wojna na Ukrainie trwa już niemal piętnaście miesięcy. Początkowo próbowano negocjacji i rozmów, ale nic z tego nie wychodziło, ponieważ ani Rosja, ani Ukraina nie zamierzały ustępować i zmieniać swoich warunków zawarcia pokoju. Ostatnio swój plan pokojowy zaproponowały Chiny, ale był on zbyt ugodowy wobec Rosji, by Kijów mógł go przyjąć. Jednak na władze ukraińskie wywierane są stale naciski w tej kwestii - ujawnił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. "Wiele państw podejmuje obecnie działania, których celem jest zmuszenie nas do jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji pokojowych na warunkach Rosji; wywiera się na nas presję" - powiedział przedstawiciel ukraińskich władz.

Ołeksiej Daniłow: Ukraina będzie dalej walczyć i niebawem dostanie F-16

Jak zapewnił, żadnego dostosowywania się do Rosji nie będzie. "Pamiętajcie, że jeśli będziemy o czymkolwiek rozmawiać, i prezydent podejmie w tej kwestii stosowną decyzję, to stanie się to wyłącznie na warunkach naszego państwa. [Władze w Kijowie] działają według własnych planów i nie zamierzają się do nikogo dostosowywać" - dodał Ołeksij Daniłow. Zapewnił również, że nie Ukraina nie wycofa wojsk z Bachmutu, o który od miesięcy toczą się ciężkie walki i zdradził, iż Zachód "już niebawem" przekaże Doradca głowy państwa poinformował, że zachodni sojusznicy "już niebawem" przekażą Ukrainie amerykańskie samoloty wielozadaniowe F-16.

