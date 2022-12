Kochanka Putina zarabia 15 razy więcej niż on! Miesięczna pensja Kabajewej wbija w fotel!

Smutne wieści ze Stanów Zjednoczonych. 31-letni wnuk Boba Marleya, muzyk szerzej znany jako Jo Mersa, został znaleziony martwy w swoim samochodzie. O sprawie informuje policja z Florydy, na terenie której znaleziono ciało artysty.

Nie żyje Jo Mersa. Był wnukiem legendarnego muzyka

Jak przypomina „The Sun”, 31-letni muzyk był synem Stephena Marleya, którego ojcem był z kolei nieżyjący już jamajski gwiazdor Bob, znany między innymi z takich piosenek jak „Everything's Gonna Be Alright”, „Get Up, Stand Up”, „Is This Love”. Jo Mersa urodził się w Kingston 12 marca 1991 roku i spędził wczesne lata na Jamajce, zanim na stałe przeniósł się na Florydę. Studiował inżynierię studyjną w Miami Dade College, w 2014 roku jednak wydał swój debiutancki singiel, idąc tym samym w ślady słynnych członków rodziny.

Nie żyje wnuk Boba Marleya. Wiemy, jak umarł

Oficjalnie przyczyna śmierci muzyka nie została jeszcze podana, jednak radio WZPP z południowej Florydy donosi, że Jo Mersa zmarł w wyniku ataku astmy. Opłakuje go cały muzyczny świat.

Jo Mersa Marley, grandson of reggae legend Bob Marley has died at 31 years old. RIP 🙏🕊 pic.twitter.com/omewz02oD9— Daily Loud (@DailyLoud) December 28, 2022

