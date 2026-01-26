Wojna na Bliskim Wschodzie za parę dni? Ostrzeżenie z Izraela

Bliski Wschód pod koniec tygodnia wejdzie we „wrażliwszy okres? Ujawniono komunikat dla linii lotniczych

Sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie się zaostrza, a sygnały ostrzegawcze płyną już także od instytucji cywilnych. Szef izraelskiego urzędu lotnictwa cywilnego Szmuel Zakaj wystosował list do zagranicznych linii lotniczych, w którym uprzedza, że region może jeszcze pod koniec tygodnia wejść w „wrażliwszy okres”. Informację ujawnił izraelski nadawca Kanał 12, który dotarł do treści pisma. Zakaj podkreśla, że sytuacja jest „dynamiczna” i może wymagać nagłych decyzji. Wprost zaznacza, że Izrael może zamknąć swoją przestrzeń powietrzną. Podobne decyzje zapadały już np podczas krótkiej wojny z Iranem w 2025 roku. Czyżby amerykański atak na Iran był już nieuchronny?

Donald Trump przyznał w ubiegłym tygodniu, że „na wszelki wypadek” w stronę Iranu zmierza amerykańska armada

W tle tych ostrzeżeń pojawiają się kolejne doniesienia z Iranu i Stanów Zjednoczonych. W sobotę media poinformowały, że najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, miał przenieść się do specjalnego bunkra w Teheranie. Według tych relacji irański wywiad wojskowy uznał potencjalny atak USA za realne i poważne zagrożenie. Stany Zjednoczone w ostatnich dniach wyraźnie zwiększyły swoją obecność militarną w regionie. W niedzielę do regionu dotarł lotniskowiec USS Abraham Lincoln. Donald Trump przyznał w ubiegłym tygodniu, że „na wszelki wypadek” w stronę Iranu zmierza amerykańska armada. Jednocześnie zaznaczył, że „być może nie będzie trzeba jej użyć”. Donald Trump oficjalnie uzależnia atak od tego, czy nadal będzie dochodzić do brutalnego tłumienia antyrządowych demonstracji i do prób wznowienia programu nuklearnego. Poprzedni atak USA na Iran miał miejsce w czerwcu zeszłego roku, amerykańskie lotnictwo zbombardowało wtedy obiekty nuklearne w Iranie. Zdania na temat skuteczności nalotu i faktycznych przygotowań Iranu do stworzenia bomby atomowej są podzielone.

🇸🇬🇮🇷 Singapore Airlines and Scoot are now avoiding airspace over Iran, Iraq, and the Red Sea.Too risky with U.S.-Iran tensions heating up again.Israel’s also warning airlines flying in and out of Ben Gurion Airport that the airspace could be shut down by next weekend.If it… https://t.co/YTXIRqpPnd pic.twitter.com/uONbxtutjV— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 25, 2026

