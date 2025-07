Wojna o chemitrails u Trumpa! Niektórzy urzędnicy w nie wierzą

Jedni urzędnicy Trumpa wierzą w chemitrails, inni zaprzeczają tej teorii. O co chodzi?

Co to jest teoria spiskowa? Najlepiej byłoby chyba powiedzieć, że mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy ktoś z nieuzasadnioną pewnością głosi istnienie jakiegoś mechanizmu czy faktu ukrytego przed opinią publiczną i zazwyczaj dla niej szkodliwego. Czasem nie da się wykluczyć w stu procentach jej prawdziwości, ale jej zwolennicy w charakterystyczny sposób utrzymują, że ta prawdziwość to niepodważalny fakt. Przykładem teorii spiskowej jest sprawa tak zwanych chemitrails. Wszyscy widzimy na niebie smugi pozostawione przez samoloty. Po jakimś czasie znikają. Zdawałoby się, że nie ma w tym nic dziwnego, ale część osób twierdzi, iż niektóre z tych smug nie są zwyczajne, a samoloty niekiedy rozpylają nad światem chemikalia szkodzące ludzkości. W jednej wersji tej teorii to elity potajemnie władające światem chcą wytruć część ludzi, w innej uczynić ich bezpłodnymi, by realizować program depopulacji, w jeszcze kolejnej chodzi o modyfikacje pogody dla różnych celów. Teoria zyskała wielką popularność i choć próżno szukać wiarygodnych dowodów na jej prawdziwość, to uwierzyli w nią nawet niektórzy wysoko postawieni urzędnicy aktualnej amerykańskiej administracji.

Sekretarz zdrowia i opieki społecznej Stanów Zjednoczonych wierzy w istnienie chemitrails. Niektórzy kongresmeni też

Przykład? Robert F. Kennedy Jr., sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA ogłosił jakiś czas temu, że Departament Obrony dodaje do paliwa lotniczego szkodliwych chemikaliów. „Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to powstrzymać. Dowiem się, kto to robi i pociągnę go do odpowiedzialności”. Jak przypomina "The New York Times", także republikańska członkini Izby Reprezentantów, Marjorie Taylor Greene, zapowiedziała, że planuje przedstawić projekt ustawy, która „zabrania wstrzykiwania, uwalniania lub rozpraszania chemikaliów lub substancji do atmosfery w wyraźnym celu zmiany pogody, temperatury, klimatu lub intensywności światła słonecznego. Będzie to przestępstwem”.

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ogłasza, że chemitrails nie istnieją. Tworzy na ten temat specjalne strony w sieci

Jednak wśród aktualnych amerykańskich oficjeli są i tacy, którzy zdecydowanie odcinają się od teorii o chemitrails. Agencja Ochrony Środowiska (EPA) otworzyła dwie strony internetowe mające „dostarczać jasnych, opartych na dowodach naukowych informacji” na temat smug chemicznych czy prób celowego zmieniania pogody. „Zleciłem mojemu zespołowi w Agencji Ochrony Środowiska (EPA) sporządzenie listy wszystkiego, co wiemy o smugach kondensacyjnych i geoinżynierii, w celu jej upublicznienia. Zamiast po prostu odrzucać te pytania i obawy jako bezpodstawne teorie spiskowe, stawiamy im czoła. Wykonaliśmy pracę u podstaw, przeanalizowaliśmy dane naukowe, skonsultowaliśmy się z ekspertami agencji i pozyskaliśmy istotne informacje zewnętrzne, aby stworzyć te zasoby online” – powiedział szef EPA, Lee Zeldin, w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. W materiałach tej agencji czytamy, że rzekome chemitrails to tak naprawdę zwykłe smugi kondensacyjne i powstają nie w wyniku rozpylania czegokolwiek, tylko zamarzania pary wodnej w spalinach silników odrzutowych.

