i Autor: Telegram; Mostafa Hassan/AP

Atak na Izrael

Wojna w Izraelu rozszerza się na inne kraje? "Turyści zastrzeleni w Egipcie"

Potwierdzają się bardzo niepokojące doniesienia, które zaczęły napływać wczoraj z Egiptu. Egipskie ministerstwo spraw wewnętrznych potwierdziło, że policjant otworzył ogień do turystów z Izraela w zabytkowej części Aleksandrii. Zginęły co najmniej trzy osoby - turyści oraz ich przewodnik. Czy to tylko jednostkowa akcja policjanta, który okazał się szaleńcem? A może takich "śpiochów" jest więcej?