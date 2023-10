Tajne spotkanie przywódców Iranu i Hamasu. Teheran zaplanował atak na Izrael

Dwa Herculesy wystartowały z Polski i są w drodze do Izraela

WSJ: Wojna w Izraelu zaplanowana wspólnie przez Iran, Hamas i Hezbollah. Ostateczna decyzja zapadła w Bejrucie w zeszłym tygodniu

"Gratulujemy palestyńskim wojownikom; będziemy ich wspierać, aż do momentu pełnego wyzwolenia Palestyny i Jerozolimy" - powiedział Rahim Safavi, doradca ajatollaha Alego Chameneiego cytowany przez agencję ISNA, kiedy na Izrael spadły rakiety Hamasu. Stany Zjednoczone oficjalnie nadal stoją na stanowisku, że nie ma jednoznacznych dowodów wskazujących na udział Teheranu w największej w dziejach Izraela masakrze. Tymczasem portal dziennika "The Wall Street Journal" pisze wprost - ten atak został zaplanowany między innymi przez Iran. Nie tyko Hamas zorganizował krwawy atak na Izrael, brało w tym udział również obce państwo - podał w niedzielę, 8 października portal "WSJ". Plany ataku według amerykańskich dziennikarzy były przez długi czas opracowywane wspólnie przez Hamas, przywódców Iranu i finansowany przez nich libański Hezbollah, który później przyłączył się do ataku.

Sekretarz stanu USA: "Przyglądamy się temu bardzo uważnie i musimy zobaczyć, dokąd zaprowadzą nas fakty"

Według "The Wall Street Journal" sprawa została ostatecznie zatwierdzona podczas tajnego spotkania liderów irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, wysokich rangą urzędników Hamasu oraz liderów Hezbollahu w zeszłym tygodniu, ale spotykano się w tej sprawie już od sierpnia. Niestety, wywiad Izraela i USA musiał jakimś sposobem przeoczyć te fakty. "W tej chwili nie mamy nic, co wskazywałoby na to, że Iran był bezpośrednio zaangażowany w ten atak, w jego planowanie lub przeprowadzanie. Ale przyglądamy się temu bardzo uważnie i musimy zobaczyć, dokąd zaprowadzą nas fakty" - mówi sekretarz stanu USA Antony Blinken. Tymczasem liczba ofiar w Izraelu sięgnęła 700, jest 2000 rannych.

Breaking: Iran helped plan Hamas’s attack on Israel and gave the green light for the assault at a meeting last Monday https://t.co/7U1fUb3gXI pic.twitter.com/WIu1VBLtzd— The Wall Street Journal (@WSJ) October 8, 2023