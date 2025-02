Wojska z Europy na Ukrainie? Zełenski mówi o gwarancjach bezpieczeństwa

Wołodymyr Zełenski: "Jesteśmy za kontyngentem [sił pokojowych], jeśli jest częścią gwarancji bezpieczeństwa, i chciałbym podkreślić raz jeszcze, że bez Ameryki jest to niemożliwe"

Po wynegocjowaniu końca wojny na Ukrainie to Europa powinna przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo w tej części świata - przekonuje Donald Trump. Emmanuel Macron mówił o europejskich siłach pokojowych, które mogłyby zostać wysłane na Ukrainę już po zawarciu porozumień pokojowych. A "Le Monde" w listopadzie pisał, powołując się na anonimowych informatorów wśród polityków, że Francja, Wielka Brytania i Polska rozważają wysłanie prywatnych firm wojskowych na Ukrainę w celu naprawy sprzętu wojskowego lub prowadzenia szkoleń, a także rozmieszczenie europejskich wojsk wzdłuż ukraińsko-rosyjskiej granicy po ewentualnym ogłoszeniu końca wojny. Pytanie o takie "siły pokojowe" zadał Wołodymyrowi Zełenskiemu dziennikarz "Guardiana" podczas rozmowy w Kijowie. "Są głosy, że Europa mogłaby zaoferować gwarancje bezpieczeństwa bez Amerykanów, a ja zawsze mówię 'nie'. Gwarancje bezpieczeństwa bez Ameryki nie są prawdziwymi gwarancjami bezpieczeństwa" – powiedział ukraiński prezydent.

"Jeśli chodzi o pomysł Emmanuela, jeśli jest on częścią [gwarancji bezpieczeństwa], to tak, jeśli będzie 100-150 000 żołnierzy europejskich, to tak"

Zełenski jest zdania, że siły pokojowe z Europy powinny mieć określoną, wysoką liczebność. "Jeśli chodzi o pomysł Emmanuela, jeśli jest on częścią [gwarancji bezpieczeństwa], to tak, jeśli będzie 100-150 000 żołnierzy europejskich, to tak. Ale nawet wtedy nie bylibyśmy na tym samym poziomie wojsk co armia rosyjska, która się nam przeciwstawia" – powiedział. Zełenski uważa, że wpuszczenie na Ukrainę europejskich wojsk musiałoby odbyć się z udziałem USA oraz zostać połączone z "gwarancjami bezpieczeństwa". "Będę z wami szczery, nie sądzę, żeby wojska ONZ lub cokolwiek podobnego kiedykolwiek naprawdę pomogły komukolwiek w historii. Dzisiaj nie możemy naprawdę poprzeć tego pomysłu. Jesteśmy za kontyngentem [sił pokojowych], jeśli jest częścią gwarancji bezpieczeństwa, i chciałbym podkreślić raz jeszcze, że bez Ameryki jest to niemożliwe" - mówił prezydent.

Spent an hour chatting with Zelenskyy yesterday about his upcoming mission to persuade Trump to stay on Ukraine's side. If not, Ze thinks Europe won't be able to fill the gap. "Security guarantees without America are not real security guarantees." https://t.co/szO0qnNFmx— Shaun Walker (@shaunwalker7) February 11, 2025

