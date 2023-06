Wrak Titana już na powierzchni. W środku ludzkie szczątki. Eksperci w szoku!

Jak on to robi?!

W środę (28 czerwca) po południu amerykańska Straż Przybrzeżna wydobyła z dna Oceanu Atlantyckiego kilka części łodzi podwodnej Titan, która zgodnie z informacjami sprzed tygodnia, uległa implozji. Na brzeg zostały wyciągnięte dziób i duży panel, który wydaje się pochodzić z jego tylnej części. "Wśród tych odzyskanych elementów funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej odkryli coś, co uważają za ludzkie szczątki" - podaje "Daily Mail". "Dowody zostaną starannie zebrane z miejsca wypadku i przewiezione do USA, gdzie zostaną poddane analizie, która powinna dostarczyć kluczowych informacji na temat przyczyn tragedii" - brzmi fragment oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Implozja Titana. We wraku ludzkie szczątki

"Jestem wdzięczny za skoordynowane wsparcie międzynarodowe. Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby zrozumieć czynniki, które doprowadziły do katastrofy Titana" - podkreślił w oświadczeniu główny śledczy USCG, kapitan Jason Neubauer. Tymczasem brytyjskie i amerykańskie media donoszą, że eksperci są zaskoczeni tym, że w ogóle udało się znaleźć jakiekolwiek szczątki pięciu osób, które zginęły na łodzi. "To wydawało się niemożliwe".

Tragedia na Atlantyku. Szczątki Titana znalezione 500 metrów od Titanica

Przypomnijmy, mała komercyjna łódź firmy OceanGate straciła łączność w niedzielę, 18 czerwca, dokładnie 105 minut po rozpoczęciu 4-kilometrowej podróży na dno Atlantyku, by zwiedzić wrak Titanica. Na jej pokładzie znajdowali się brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding, pochodzący z jednej z najbogatszych pakistańskich rodzin Shahzada Dawood i jego syn Suleman, współzałożyciel OceanGate Stockton Rush oraz francuski nurek Paul-Henry Nargeolet. Poszukiwania zaginionego batyskafu trwały kilka dni, a z każdą godziną malały szanse na to, że członkowie ekspedycji wyjdą z tej opresji cało. Niestety, 22 czerwca nadeszła informacja o śmierci piątki z Titana. Podróżnicy zginęli w wyniku implozji. OceanGate oferowała turystom podróże do wraku Titanica na pokładzie Titana od 2021 roku. Szczątki Titana zostały znalezione ok. 500 metrów od wraku Titanica.

It comes after debris from the craft was brought ashore earlier on Wednesday https://t.co/w69lkZFiwt— Sky News (@SkyNews) June 29, 2023

