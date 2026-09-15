Wulkan dalej paraliżuje lotnisko! Etna znów wyrzuca kłęby dymu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-15 11:50

Duże utrudnienia dla turystów na Sycylii. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu aktywności Etny i unoszącego się w powietrzu pyłu wulkanicznego. We wtorek przyloty i odloty zostały wstrzymane co najmniej do godz. 14.30. To już drugi dzień problemów i drugi tego lata paraliż największego lotniska na wyspie.

Erupcja Etny nad sycylijskim miastem, na miniaturze zbliżenie na lawę. O paraliżu lotniska przeczytasz na SE.
Autor: Fotolapissable/ Shutterstock

Etna znów paraliżuje lotnisko na Sycylii. Tysiące pasażerów z problemami

Etna ponownie daje o sobie znać i powoduje poważne problemy w ruchu lotniczym na Sycylii. Lotnisko w Katanii we wtorek pozostaje zamknięte. Powodem są nieustająco wydobywające się z krateru pyły wulkaniczne.

Dyrekcja portu poinformowała, że przyloty i odloty zostały wstrzymane co najmniej do godz. 14.30. W ciągu dnia ma zostać wydany kolejny komunikat, w którym władze lotniska poinformują, czy możliwe będzie wznowienie ruchu.

To już drugi dzień utrudnień związanych z aktywnością Etny. Pył wyrzucany przez wulkan może być niebezpieczny dla samolotów, dlatego w takich sytuacjach loty są wstrzymywane ze względów bezpieczeństwa.

Etna znów utrudnia podróże na Sycylię. Władze portu lotniczego w Katanii apelują do podróżnych

Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, aby przed wyjazdem do portu sprawdzali bezpośrednio u swoich przewoźników aktualny status lotu. Sytuacja może się zmieniać w zależności od aktywności wulkanu i kierunku przemieszczania się pyłu.

Problemy pojawiły się w czasie, gdy na Sycylii nadal trwa sezon wakacyjny. Lotnisko w Katanii jest największym portem lotniczym na wyspie i korzystają z niego tysiące turystów. Zamknięcie oznacza odwołane lub opóźnione loty oraz zmiany w planach podróżnych.

To już drugi raz tego lata, gdy aktywność Etny doprowadziła do paraliżu lotniska w Katanii. Wulkan znajduje się w niewielkiej odległości od miasta, dlatego jego erupcje i emisja pyłu regularnie wpływają na ruch lotniczy we wschodniej części Sycylii.

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