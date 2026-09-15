Wulkan dalej paraliżuje lotnisko! Etna znów wyrzuca kłęby dymu

Etna znów paraliżuje lotnisko na Sycylii. Tysiące pasażerów z problemami

Etna ponownie daje o sobie znać i powoduje poważne problemy w ruchu lotniczym na Sycylii. Lotnisko w Katanii we wtorek pozostaje zamknięte. Powodem są nieustająco wydobywające się z krateru pyły wulkaniczne.

Dyrekcja portu poinformowała, że przyloty i odloty zostały wstrzymane co najmniej do godz. 14.30. W ciągu dnia ma zostać wydany kolejny komunikat, w którym władze lotniska poinformują, czy możliwe będzie wznowienie ruchu.

To już drugi dzień utrudnień związanych z aktywnością Etny. Pył wyrzucany przez wulkan może być niebezpieczny dla samolotów, dlatego w takich sytuacjach loty są wstrzymywane ze względów bezpieczeństwa.

Etna znów utrudnia podróże na Sycylię. Władze portu lotniczego w Katanii apelują do podróżnych

Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, aby przed wyjazdem do portu sprawdzali bezpośrednio u swoich przewoźników aktualny status lotu. Sytuacja może się zmieniać w zależności od aktywności wulkanu i kierunku przemieszczania się pyłu.

Problemy pojawiły się w czasie, gdy na Sycylii nadal trwa sezon wakacyjny. Lotnisko w Katanii jest największym portem lotniczym na wyspie i korzystają z niego tysiące turystów. Zamknięcie oznacza odwołane lub opóźnione loty oraz zmiany w planach podróżnych.

To już drugi raz tego lata, gdy aktywność Etny doprowadziła do paraliżu lotniska w Katanii. Wulkan znajduje się w niewielkiej odległości od miasta, dlatego jego erupcje i emisja pyłu regularnie wpływają na ruch lotniczy we wschodniej części Sycylii.

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🔵 Nuova #allerta rossa sull'#Etna per l'emissione in corso di cenere: una nube vulcanica stimata in circa 4 km di altezza. Chiuso l'aeroporto di #Catania: attività sospese, per il momento, fino alle 16. Nel video l'eruzione a luglio scorso pic.twitter.com/4VpqAjeJKz— Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 14, 2026

Italy's Catania airport shuts down again due to volcanic activity on Mount Etna that spewed ash into sky pic.twitter.com/yfYIrPvHCh— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 15, 2026

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