Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto wygrał w Niemczech? Sondażowe wyniki

Partie rządzącej koalicji SPD, Zielonych i FDP odnotowują straty: Zgodnie z prognozą, socjaldemokratyczna SPD uzyskała 14 proc. Zieloni znacznie stracili na popularności wśród wyborców: partia zebrała 12 proc., czyli znacznie poniżej rekordowego wyniku z 2019 roku (20,5 procent). Liberalna FDP uzyskała 4,9 procent.

Podczas kampanii wyborczej zwycięska chadecja skupiła się przede wszystkim na swojej głównej kandydatce Ursuli von der Leyen i hasłach takich jak bezpieczeństwo, pokój i dobrobyt. CDU/CSU prawdopodobnie skorzystały również w kampanii wyborczej ze swojej roli lidera opozycji w Bundestagu i wysokiego poziomu niezadowolenia z rządu federalnego - zauważa portal stacji ARD. Była minister obrony Niemiec von der Leyen zamierza obecnie ubiegać się o drugą kadencję na stanowisku przewodniczącej Komisji Europejskiej.

W wyborach europejskich wybrano 720 członków nowego Parlamentu Europejskiego, z których 96 pochodzi z Niemiec. Sondaże we Francji wskazują, że skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN), związane z Marine Le Pen, zdobyło ok. 32 proc. głosów w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Polsce zwyciężyła Koalicja Obywatelska.

