Wybory w Niemczech: AfD rośnie w siłę, Chadecja chce władzy, Scholz walczy o przetrwanie

Po latach politycznej defensywy CDU/CSU chce ponownie przejąć stery rządu. Blok chadecki, pod wodzą Friedricha Merza, cieszy się obecnie najwyższym poparciem – 29 proc. Jakie rozwiązania proponują? Kluczowym punktem programu jest zaostrzenie polityki migracyjnej.

„Musimy w końcu odzyskać kontrolę nad tym, kto przekracza nasze granice” – deklarował Merz podczas wiecu wyborczego w Berlinie.

CDU/CSU postuluje zwiększenie kontroli granicznych oraz zawracanie osób bez prawa pobytu. W kwestiach gospodarczych chadecy zapowiadają cięcia biurokracji, obniżenie cen energii oraz reformę zasiłków dla bezrobotnych.

Merz mocno akcentuje również sprawy obronności. Partia chce wzmocnienia Bundeswehry, a nawet rozważa przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.

„Silna armia to gwarancja bezpieczeństwa Niemiec” – podkreślił lider CDU.

AfD rośnie w siłę. Skrajna prawica z historycznym wynikiem?

Największą sensacją tych wyborów jest Alternatywa dla Niemiec (AfD), która może liczyć na 20 proc. poparcia. To oznacza, że skrajnie prawicowa partia podwoi swoją reprezentację w Bundestagu.

AfD buduje kampanię na sprzeciwie wobec Unii Europejskiej i ostrej polityce antyimigracyjnej. Ich program zakłada:

Wyjście Niemiec z UE i powrót do marki niemieckiej.

Masowe deportacje migrantów i likwidację obecnego systemu azylowego.

Zniesienie sankcji nałożonych na Rosję i zakończenie wsparcia militarnego dla Ukrainy.

„Nasza polityka klimatyczna to ideologiczna obsesja. Niemcy nie mogą być zakładnikiem ekologistów” – przekonywała Alice Weidel, współprzewodnicząca AfD.

Partia żąda powrotu do węgla i całkowitego odrzucenia polityki neutralności klimatycznej.

SPD i Scholz pod ścianą. Walka o polityczne przetrwanie

Olaf Scholz i jego SPD mają poważne kłopoty. Partia, która w 2021 roku wygrała wybory, dziś walczy o przetrwanie. Poparcie dla socjaldemokratów wynosi zaledwie 16 proc., co oznacza druzgocącą stratę mandatów.

SPD próbuje odbudować swoją pozycję, składając propozycje prospołeczne:

Podniesienie płacy minimalnej do 15 euro za godzinę.

Obniżenie VAT-u na podstawowe produkty.

Wyższe podatki dla najbogatszych.

Scholz broni także swojego kursu w sprawie wojny w Ukrainie.

„Będziemy wspierać Ukrainę, ale potrzebujemy też dyplomatycznych rozwiązań” – zapewniał kanclerz.

Zieloni tracą impet, ale wciąż walczą o wpływy

Jeszcze kilka lat temu Zieloni byli jedną z najsilniejszych sił politycznych w Niemczech. Dziś poparcie dla partii wynosi około 13 proc. Ich program nadal koncentruje się na neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej. Zieloni postulują:

Pełne przejście na odnawialne źródła energii do 2035 roku.

Redukcję emisji gazów cieplarnianych o 70 proc. do 2030 roku.

Uproszczenie procedur azylowych i sprzeciw wobec masowych deportacji migrantów.

Lewica wraca do gry. Sojusz Sahry Wagenknecht w Bundestagu?

Największą niespodzianką kampanii jest odrodzenie Partii Lewicy, która może liczyć na 8 proc. poparcia. Co więcej, skrajnie lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) balansuje na granicy progu wyborczego (5 proc.), co oznacza, że może wprowadzić posłów do Bundestagu.

Obie partie stawiają na sprawiedliwość społeczną:

Podwyższenie płacy minimalnej.

Podatek od majątku dla najbogatszych.

Więcej mieszkań socjalnych.

BSW wzywa także do natychmiastowych negocjacji pokojowych z Rosją i zniesienia sankcji. Co zdecydują Niemcy? Według badań najistotniejszymi tematami dla Niemców przed wyborami są: Bezpieczeństwo i pokój – 45 proc., gospodarka – 44 proc., sprawiedliwość społeczna – 39 proc., polityka migracyjna – 26 proc. Liberałowie z FDP znajdują się w dramatycznej sytuacji. Ich poparcie oscyluje wokół 4 proc., co oznacza, że mogą nie przekroczyć progu wyborczego. Partia stawia na: ulgi podatkowe dla firm i klasy średniej, redukcję biurokracji, zwiększenie nakładów na edukację.

„Niemcy potrzebują pragmatycznej polityki, a nie ideologicznych eksperymentów” – przekonuje Wagenknecht.

