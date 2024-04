i Autor: shutterstock

TRWAJĄ POSZUKIWANIA

Wybuch w elektrowni! Cztery osoby nie żyją. Los pozostałych nieznany

We wtorek 9 kwietnia, po godz. 15, doszło do wybuchu w elektrowni wodnej we Włoszech. Czterech pracowników zmarło w wyniku obrażeń, trzech wciąż nie odnaleziono. Poszukiwania poszkodowanych w wybuchu elektrowni we Włoszech są znacznie utrudnione przez zalane wodą pomieszczenia.