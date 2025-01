Wybuchnie wojna na granicy z USA?! "Już się szykują"

Skarpetki premiera Kanady to hit. Mówi o nich cały świat!

Strzały na granicy USA z Meksykiem. Narkotykowe kartele szykują się na konfrontację z Amerykanami

Donald Trump wysłał na granicę z Meksykiem półtora tysiąca żołnierzy, helikoptery i drony, buduje zaporę i zapowiada rozprawienie się z kartelami narkotykowymi i przemycającymi ludzi na teren USA. To rzecz jasna zdecydowanie nie spodobało się mafiozom po drugiej stronie granicy, którzy obawiają się utraty swoich zarobków z przemytu. Sytuacja jest coraz bardziej napięta, a przywódcy bandytów mówią wprost - szykujemy się na wojnę z Amerykanami. Uzbrojone kartele narkotykowe już zaczynają ścierać się z amerykańskimi patrolami. Władze pokazały film, na którym bandyci strzelają do wysłanych przez USA dronów w pobliżu Guadalupe Guerra w Teksasie. Chris Olivarez, rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu, który opublikował nagranie ze strzelającymi członkami kartelu, powiedział: „Stan Teksas będzie nadal uważnie monitorować ten obszar i wykorzystywać wszelkie dostępne zasoby, aby zapobiegać przygranicznym zagrożeniom w egzekwowaniu prawa”.

Mafiozo El Mencho zwołał naradę przywódców gangu i zbroi się po zęby

A przywódca jednego z najniebezpieczniejszych karteli, wypowiada Trumpowi wojnę. Nemesio Oseguera Cervantes znany jako El Mencho, który przewodzi Jalisco Nueva Generación Cartel (CJNG) zwołał naradę mafiozów. Jak twierdzi dziennikarka i podcasterka Anabel Hernández, gangsterzy skupują już teraz broń dużego kalibru, przygotowując się do konfrontacji z armią USA. Tymczasem według niektórych analityków Trump nie wyklucza nawet ataku z powietrza na kartele na terenie Meksyku, jeśli będą zagrażać USA. Ekspert ds. bezpieczeństwa, prof. Anthony Glees powiedział "The Sun", że Trump może się zdecydować nawet na to w świetle jego ostatnich rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa na granicy.

Sonda Czy uważasz, że wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA będzie korzystny dla Polski? Tak, to korzystne dla Polski. Nie, może zaszkodzić Polsce. Nie mam zdania.

Cartel members fired at Border Patrol agents Monday as they were attempting to smuggle a group into the U.S. MORE: https://t.co/OOM6YuZz40@VenturaReport pic.twitter.com/bbqlncjERk— NewsNation (@NewsNation) January 28, 2025

QUIZ. Test geograficzny. Które państwo jest mniejsze? 10/10 nie zdobędziesz! Pytanie 1 z 10 Które państwo jest mniejsze? Wielka Brytania czy Polska? Wielka Brytania Polska Następne pytanie

Autor: