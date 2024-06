Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Co znaczą dla wojny na Ukrainie?

Rikard Jozwiak z Radia Wolna Europa dla PAP: Ukraina powinna cieszyć się z wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, zwycięskie frakcje proukraińskie mają większość mandatów

Podano już wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. W Polsce zwyciężyła Koalicja Obywatelska, zdobywając 21 mandatów (37,06 proc. głosów), PiS zdobył ich 20 (36, 16 proc.), Konfederacja 6, Trzecia Droga 3, Lewica też 3. Zaś w całej Unii Europejskiej wygrała frakcja, do której KO należy, czyli Europejska Partia Ludowa (EPP). Co to wszystko oznacza dla wojny na Ukrainie i jej dalszych losów? Na ten temat wypowiedział się m.in. Rikard Jozwiak z Radia Wolna Europa dla PAP. Komentator uważa, że Ukraina powinna cieszyć się z wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo zwycięskie frakcje są proukraińskie. "One razem mają ponad 500 mandatów (na 720 w nowym PE - PAP). To wielki monolit i świetna wiadomość dla Ukrainy, zwłaszcza w czasie, kiedy coraz częściej słyszy się, że ludzie są już zmęczeni wojną" - powiedział Rikard Jozwiak.

"Jest kilka partii lubiących określać się mianem propokojowych, a będących tak naprawdę prorosyjskimi, które wcale nie uzyskały najlepszych wyników"

Jak dodał, partie patrzące bardziej sceptycznie na kwestie pomagania Ukrainie nie odniosły wcale wielkiego sukcesu: "Jest kilka partii lubiących określać się mianem propokojowych, a będących tak naprawdę prorosyjskimi, które wcale nie uzyskały najlepszych wyników. Wystarczy spojrzeć na Fidesz Viktora Orbana, na Fico i jego słowacką partię Smer czy wynik włoskiej Ligi, który też nie był wspaniały. Niemiecka AfD wypadła lepiej, ale - umówmy się - 16 proc. to wcale nie jest tak dużo" - ocenił komentator.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kto będzie rządził Europą?

Europejska Partia Ludowa (EPP) w Parlamencie Europejskim dostanie aż 186 mandatów, co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich miejsc. Frakcja Odnowić Europę, do której należy Polska 2050 Szymona Hołowni, ma 82 miejsca, Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, będzie mieć 70 mandatów. Tożsamość i Demokracja, do której należy m.in. zwycięskie we Francji Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, zdobyła 60 mandatów, Zieloni 53 mandaty, a Lewica — 36 mandatów.

Sonda Jak przyjmujesz wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego? Z satysfakcją Z rozczarowaniem Są mi obojętne Nie znam jeszcze wyników

my take on the 🇪🇺 elections in the latest edition of the newsletter. subscribe, take a deep breath and calm down...https://t.co/NIiMrBn7ia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 10, 2024

QUIZ: Europejskie stolice i ich rzeki. Przez jakie miasta przepływają te rzeki? Pytanie 1 z 11 Na początek proste pytanie na rozgrzewkę. Wisła przepływa przez jaką stolicę? Bratysławę Berlin Warszawę Dalej

Spot Eurowybory Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.