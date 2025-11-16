Wypadek kolumny aut z wiceprezydentem USA! Jedna osoba w stanie krytycznym

Policjant z eskorty limuzyny J.D. Vance'a w stanie krytycznym. Jego motocykl zderzył się z samochodem policji

Nowe doniesienia na temat poważnego wypadku policjanta eskortującego kolumnę samochodów z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Polityk w ostatni piątek, 14 listopada przybył z żoną Ushą do Tennessee na bankiet dla darczyńców na rzecz Partii Republikańskiej. Podczas przejeżdżania przez Maryville we wschodniej części stanu doszło do groźnego wypadku. Policjant na motocyklu będący częścią eskorty wiceprezydenta zderzył się z SUV'em należącym do lokalnej policji. Obaj funkcjonariusze, zarówno ten w aucie, jak i ten na jednośladzie zostali ranni. Jak poinformowały władze Maryville na swojej oficjalnej stronie, tuż po zderzeniu grupa świadków rzuciła się na pomoc policjantowi z eskorty i uratowała mu życie, udzielając pierwszej pomocy. Ranny funkcjonariusz to Justin Brown.

Ciężko ranny policjant z eskorty J.D. Vance'a przeszedł operację

"FTO Brown został przetransportowany przez AMR (American Medical Response) do szpitala Uniwersytetu Teksańskiego, gdzie nadal znajduje się w stanie krytycznym z poważnymi obrażeniami" - czytamy na www.maryvillegov.com. Następnego dnia, w sobotę, funkcjonariusz przeszedł operację. Drugi policjant, ten z radiowozu, też został ranny, ale nie wymagał hospitalizacji i opatrzono go na miejscu. Nic nie stało się wiceprezydentowi J.D. Vance'owi ani jego żonie, ich limuzyna nie brała udziału w kolizji.

Tennessee officer working Vance’s motorcade in critical condition after crash with state trooper https://t.co/XpjC1BSHpp pic.twitter.com/Kh5pzJnB8m— New York Post (@nypost) November 15, 2025

