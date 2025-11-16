Wypadek kolumny aut z wiceprezydentem USA! Jedna osoba w stanie krytycznym

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-16 10:40

Dramatyczny wypadek podczas transportu wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w w Maryville w stanie Tennessee! Policjant na motocyklu eskortujący limuzynę z politykiem zderzył się z SUV-em należącym do policji Tennessee. Teraz amerykańskie media podają, że funkcjonariusz z eskorty jest w stanie krytycznym. Wiceprezydentowi nic się nie stało, jego limuzyna nie brała udziału w wypadku. Władze Maryville podają, że ranny mundurowy to Justin Brown.

Vance

i

Autor: John Mcdonnell/ Associated Press

Policjant z eskorty limuzyny J.D. Vance'a w stanie krytycznym. Jego motocykl zderzył się z samochodem policji

Nowe doniesienia na temat poważnego wypadku policjanta eskortującego kolumnę samochodów z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Polityk w ostatni piątek, 14 listopada przybył z żoną Ushą do Tennessee na bankiet dla darczyńców na rzecz Partii Republikańskiej. Podczas przejeżdżania przez Maryville we wschodniej części stanu doszło do groźnego wypadku. Policjant na motocyklu będący częścią eskorty wiceprezydenta zderzył się z SUV'em należącym do lokalnej policji. Obaj funkcjonariusze, zarówno ten w aucie, jak i ten na jednośladzie zostali ranni. Jak poinformowały władze Maryville na swojej oficjalnej stronie, tuż po zderzeniu grupa świadków rzuciła się na pomoc policjantowi z eskorty i uratowała mu życie, udzielając pierwszej pomocy. Ranny funkcjonariusz to Justin Brown.

ZOBACZ TEŻ: Takie są reakcje europejskich polityków na ostre słowa Vance'a! Wiceprezydent USA powiedział, że demokracja w Europie jest zagrożona i porównał naszą sytuację do ZSRR

Ciężko ranny policjant z eskorty J.D. Vance'a przeszedł operację

"FTO Brown został przetransportowany przez AMR (American Medical Response) do szpitala Uniwersytetu Teksańskiego, gdzie nadal znajduje się w stanie krytycznym z poważnymi obrażeniami" - czytamy na www.maryvillegov.com. Następnego dnia, w sobotę, funkcjonariusz przeszedł operację. Drugi policjant, ten z radiowozu, też został ranny, ale nie wymagał hospitalizacji i opatrzono go na miejscu. Nic nie stało się wiceprezydentowi J.D. Vance'owi ani jego żonie, ich limuzyna nie brała udziału w kolizji. 

Super Express Google News
Sonda
Chciałbyś mieszkać w Stanach Zjednoczonych?
QUIZ o USA. Co wiesz o Stanach Zjednoczonych?
Pytanie 1 z 15
Który stan USA jest największy?
Pierwsza wizyta Karola Nawrockiego w USA. Prezydent Polski spotka się z Donaldem Trumpem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK SAMOCHODOWY
WICEPREZYDENT
PREZYDENT USA